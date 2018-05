La chaîne ABC annonce l'annulation de la série mythique Roseanne après un tweet raciste posté par l'actrice principale Roseanne Barr. Or, Roseanne Barr était déjà connue pour des propos outranciers. Certains se demandent même pourquoi ABC avait décidé de la faire revenir sur le devant de la scène.

La série Roseanne annulée par ABC après un tweet raciste de l'actrice Roseanne Barr (ici en mars 2018) © AFP / VALERIE MACON

Le fameux message a été posté dans la nuit de lundi à mardi. La comédienne de 65 ans s'en est pris à l'ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett :

"Les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé: vj".

Valerie Jarrett l'ancienne conseillère de Barack Obama, cible de l'attaque raciste de Roseanne Barr © AFP / Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quelques heures plus tard, Roseanne Barr supprime ce tweet et s'excuse :

A deux reprises :

Mais ces excuses en cascade ne suffisent pas à éteindre la polémique.

Wanda Sykes, l'une des productrices de "Roseanne", auteure, humoriste, actrice à succès, qui a contribué à l'écriture du scénario de cette dixième saison de "Roseanne" annonce qu'elle quitte la série :

Les réactions au tweet ne trainent pas, l'équipe de la série se désolidarisepetit à petit des propos de Roseanne Barr, à l'image de la comédienne Sara Gilbert.

Pour sa dixième saison, conclue le 22 mai, "Roseanne" a été la série la plus regardée de la saison 2017-18 sur les grandes chaînes américaines. ABC avait commandé une onzième saison qui devait démarrer à la rentrée. Roseanne retrace la vie d'une famille américaine de la classe moyenne. Les saisons précédentes ont été diffusées de 1988 à 1997. En France, seules les six premières saisons ont été diffusées entre 1989 et 1972 sur M6, puis rediffusées sur RTL9 et Comédie+.

Deux heures plus tard, le couperet d'ABC tombe. La série est annulée.

Roseanne Barr demande alors à ses fans sur Twitter (très nombreux à réagir) de ne pas la plaindre :

Petit à petit d'autres propos ressortent

Roseanne Barr est connue pour ses opinions conservatrices et a affiché, à plusieurs occasions, son soutien à Donald Trump. Le président des Etats-Unis l'avait lui-même appelée pour la féliciter sur ses audiences après la diffusion du premier épisode de la dixième saison.

Après l'affaire du tweet sur Valerie Jarrett, un autre tweet a ressurgi : l'ancienne conseillère à la sureté nationale de Barack Obama Susan Rice (noire elle aussi) a partagé sur Twitter un tweet de Roseanne Barr datant de 2013 où elle l'insulte :

Ces dernières années, Roseanne Barr s'est largement fait l'écho de la thèse conspirationniste du Pizzagate en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton d'avoir organisé un trafic d'enfants dans les sous-sols d'une pizzeria de Washington.

Elle a également laissé entendre que David Hogg, l'un des élèves ayant survécu à la tuerie de Parkland en Floride était lié aux mouvements d'extrême-droite et a affirmé également que le financier juif George Soros était un collabo durant la guerre alors que Soros est un survivant de l'occupation en Hongrie.

Tout en applaudissant ABC d'avoir annoncé la fin de la série, beaucoup se demandent pourquoi même la série a été reprogrammée cette année, connaissant le passé et les propos de Roseanne Barr.