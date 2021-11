Depuis vendredi, la dose de rappel est accessible à tous les adultes. Selon les chiffres donnés par l'Assurance maladie lundi soir, 12,7% des Français de plus de 12 ans ont d'ores et déjà bénéficié de leur dose de rappel.

La troisième dose est désormais disponible pour toutes les personnes de plus de 18 ans © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

Depuis vendredi, après les annonces d'Emmanuel Macron, tous les Français et Françaises de plus de 18 ans sont appelés à effectuer une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, afin de poursuivre la lutte contre l'épidémie qui progresse dans le pays. Dès mi-janvier, elle sera même obligatoire sept mois après la deuxième dose pour conserver le pass sanitaire.

Ce lundi soir, l'Assurance maladie a publié, comme elle le fait régulièrement, les chiffres de la vaccination, permettant de voir ce qu'il s'est passé depuis l'ouverture de la dose de rappel à tous et toutes : ainsi, vendredi est le jour où le plus d'injections de rappel ont été faites, avec 406 049 nouvelles doses – le nombre a machinalement baissé samedi et dimanche, moins d'injections étant pratiquées le week-end, ce qui provoque chaque semaine un léger aplatissement de la courbe.

La part de "triple vaccinés" progresse légèrement dans la vaccination, alors que celles des vaccinés première et seconde dose continuent à plafonner : samedi et dimanche, la proportion de primo-vaccinés a atteint 90% de la population cible, et celle de personnes ayant eu deux doses 88,1%. La troisième dose est désormais injectée chez 12,7% des personnes de plus de 12 ans (considérée comme la population de référence, même si les 12-17 ans n'ont pas encore accès au rappel).

Depuis mi-octobre, les courbes du nombre d'injections de rappels et de secondes doses se sont croisées : s'il y a désormais moins de 30 000 premières et secondes doses par jour, le nombre de rappels continue d'augmenter chaque jour - dans le graphique suivant il s'agit d'une moyenne glissante hebdomadaire, le pic de plus de 400 000 injections vendredi n'apparait donc pas de façon évidente.

Pour ce qui est de la progression des classes d'âge, on voit que les plus de 75 ans ont une progression assez linéaire depuis le début de la campagne de rappel début septembre. Depuis une dizaine de jours, les 70-74 ans sont devenus plus vaccinés que les 75-79 ans. Et progressivement, on voit la courbe monter depuis une dizaine de jours aussi dans les autres classes d'âge, avec une courbe plus verticale sur les tout derniers jours.

Enfin, quelle est la répartition géographique des doses de rappel ? Globalement, la répartition en France est assez homogène - plus qu'elle ne l'était au début de la vaccination. Toutes les régions françaises ont des taux de rappel compris entre 12% et 15%... à deux exceptions près. L'Île-de-France reste en dernière position, avec un taux de vaccination qui a tout juste franchi les 10% ce week-end. Et inversement, la Corse est loin devant, avec un taux de vaccination troisième dose supérieur à 17%.