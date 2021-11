Les témoignages avaient afflué, au moment de la seconde dose de vaccin contre le Covid-19 : des frissons, des maux de têtes, jusqu’à en pousser certains dans le lit pendant 24 heures. Qu'en est-il pour la troisième dose ? Nous avons consulté les données disponibles à l'étranger et posé la question à un immunologiste.

Injection d'une seconde dose de vaccin dans un restaurant de Collioure dans les Pyrénées-Orientales le 28 juillet 2021. © AFP / Aline Morcillo

Quelque 19 millions de français sont concernés à partir de samedi. Chez son médecin, en pharmacie ou dans un centre de vaccination, il faudra de nouveau tendre son bras pour une dose de rappel de vaccin anti-Covid. Le ministre de la santé Olivier Véran l’a annoncé ce jeudi. Ce rappel (du Pfizer ou du Moderna, en France) vise à renforcer l'immunité des Français alors que la cinquième vague balaye le territoire. Le "rappel est très efficace" clame le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. "Un mois après la troisième dose, la concentration d'anticorps neutralisants est cinq à dix fois plus haute qu'un mois après la deuxième injection" expliquait-il le 22 novembre sur France Info.

Si la première dose vient activer notre système immunitaire, la seconde dose le renforce, la troisième est là pour le "booster" précise à France Inter Jean-Daniel Lelièvre, chef du service maladies infectieuses à l'Hôpital Mondor à Créteil. Mais plus le temps passe, moins le vaccin est efficace contre les infections selon plusieurs études. En revanche, il continue de très bien protéger contre les formes graves. Le coup de boost de la troisième dose induit-il nécessairement un gros coup de fatigue ou un état grippal comme cela a été le cas pour beaucoup de gens lors de la deuxième dose de Pfizer ?

Près de 10% des patients américains incapables de travailler

Aux États-Unis, la campagne de vaccination de la troisième dose a démarré en septembre. La dose de rappel est autorisée pour tous les adultes depuis le 19 novembre, après le feu vert de l’Agence américaine des médicaments. 26 millions de vaccinés ont déjà reçu une piqûre de rappel. Une première étude menée entre mi-août et mi-septembre, auprès de 22 000 patients ayant reçu une troisième dose de vaccin Pfizer et Moderna révèle qu’il n’y a pas plus d’effets secondaires. Ils se sont inscrits sur une application V-safe et remplissent un questionnaire après chacune des trois doses. 79% ont signalé une réaction localisée après la troisième injection, comme une douleur à l'endroit de la piqûre, et 74% une réaction dite systémique, c'est-à-dire affectant la totalité de l'organisme (fatigue...). Environ 28% ont déclaré ne pas avoir pu vaquer à leurs occupations quotidiennes habituelles après la troisième dose, la plupart du temps le lendemain de l'injection.

"Les doses de rappel sont pour le moment bien tolérées" indiquait Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) en septembre.

La fréquence et le type d'effets secondaires étaient similaires à ceux observés après les deuxièmes doses de vaccins, et ils étaient la plupart du temps légers ou modérés, et de courte durée.

Mais cette étude a plusieurs biais. Elle a été réalisée sur la base du volontariat, et elle n’est pas représentative de la population.

Le Centre américain de lutte et de prévention des maladies a publié de nouvelles données le 19 novembre. Sur les 268 805 participants à l’étude V-safe et qui ont reçu une dose de rappel Pfizer, plus de la moitié disent avoir ressentis au moins de la fatigue, entre 10% et 15% déclarent ne pas avoir pu effectuer leurs activités quotidiennes et plus de 5% étaient dans l’incapacité de travailler. Pour les vaccinés Moderna, les chiffres sont légèrement supérieurs. Plus de 15% des patients n’ont pas pu réaliser une ou plusieurs activités dans la journée. Les principales douleurs : des maux de tête pour la majorité, de la fièvre, de la fatigue mais aussi des frissons dans certains cas.

Le taux et les types d'effets secondaires en fonction de la dose, entre 0 et 7 jours après une injection de dose Pfizer-BioNTech :

268 805 participants ont répondu au moins un sondage au cours de la première semaine après chaque dose, données recueillies du 22 septembre au 14 novembre 2021 / Centre américain de lutte et de prévention des maladies

En comparaison avec le vaccin Moderna :

223 062 participants ont répondu au moins à un sondage au cours de la première semaine après chaque dose, données recueillies du 20 octobre au 14 novembre 2021. / CDC

En Israël, des effets comparables ou moins prononcés que pour la deuxième dose

En Israël, la campagne de rappel a démarré en juillet. Deux semaines après, une étude menée auprès de 4500 participants entre le 31 juillet et le 1er août donne de premières conclusions : 88% des patients disent se sentir "pareil ou mieux" par rapport à la seconde dose, un tiers ont signalé des effets secondaires, le plus souvent à l’endroit de la piqûre, et à peine un demi pourcent déclare des soucis respiratoires.

Ran Balicer, le directeur de l’innovation chez Clalit (la principale caisse d’assurance maladie du pays) interprète ainsi ses résultats :

"Dans la plupart des cas, les effets secondaires sont similaires voire moins importants avec ce rappel", par rapport à la seconde dose.

“Equivalent à la deuxième dose", selon cet immunologiste

"La tolérance du vaccin après la troisième dose est à peu près équivalente à celle de la deuxième dose" assure Jean-Daniel Lelièvre, chef du service maladies infectieuses à l'Hôpital Mondor à Créteil. "Il y a des gens pendant quelques jours qui ne vont pas très se sentir très bien. Mais vous êtes protégés contre une maladie potentiellement dangereuse. Il n’y a pas plus d’effets indésirables après la troisième dose que lors de la deuxième."

L'immunologiste se veut aussi rassurant, sur les cas plus graves qui peuvent advenir, comme les myocardites : "Ces infections du cœur sont très rares, elles rentrent dans l’ordre la plupart du temps, mais elles gênent la qualité de vie pendant quelque temps. Elles ont touché principalement des hommes jeunes. Elles sont plus fréquentes après la seconde dose que la première dose. On était inquiets après la troisième dose. Finalement, les données sont rassurantes. Ce type d’évènement après la dose de rappel à une incidence similaire qu’après la première dose."