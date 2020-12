La vaccination contre le Covid-19 commencera dimanche en France et ce sera par les Ehpad. Sollicité, le Conseil consultatif national d'éthique a rendu ce lundi son avis. Il invite en particulier à "faire preuve de vigilance dans le processus de recueil du consentement à la vaccination des personnes vulnérables".

Le conseil national d'éthique invite en particulier à "faire preuve de vigilance dans le processus de recueil du consentement des personnes vulnérables © AFP / Lionel BONAVENTURE

Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait saisi, il y a un mois, le Comité Consultatif national d'éthique (CCNE), pour définir un cadre éthique. Se posait notamment la question du consentement, dans les Ehpad.

Le Comité Consultatif national d'éthique estime, avant tout, que l'urgence de la mise en place de cette campagne de vaccination ne doit pas faire oublier certains principes éthiques de la médecine, et notamment ceux liés au respect du consentement.

Il doit être exprimé après qu'une information loyale et compréhensible des bénéfices et des risques ait été dispensée aux résidents en capacité de prendre cette décision. Ils devront ensuite bénéficier d'un temps de réflexion personnelle avant d'accepter ou non la vaccination.

Un consentement qui doit être beaucoup plus formel que celui de la grippe par exemple, éventuellement par un écrit, mais qui ne doit pas être un moyen pour l'établissement de se protéger, ajoute le CCNE, qui précise qu'il est essentiel d'inscrire ce processus dans le dossier médical de chaque résident.

Et quid du recueil du consentement pour les 40 à 60% de résidents souffrant de troubles cognitifs ? Pour le comité d'éthique la décision doit revenir à la personne de confiance désignée à l'arrivée du résident dans l'EHPAD, ou s'il n'en a pas, à sa famille ou à son tuteur légal.

Le Comité d'éthique insiste : la volonté de la personne doit toujours primer, il faut veiller à ne pas sous-estimer la pression que des tiers pourraient faire peser sur des personnes vulnérables.