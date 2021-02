La campagne de vaccination se poursuit et, au total, trois millions d'injections ont désormais été administrées en France, ce chiffre comptabilisant la première et la seconde dose.

La campagne de vaccination se poursuit. Depuis la fin décembre, 2 294 208 premières injections de vaccin et 720 249 deuxièmes injections ont été réalisées, d'après les données non consolidées fournies lundi par la Direction général de la santé, permettant ainsi de dépasser la barre symbolique des trois millions d'injections administrées au total. Au total, environ 3,5% de la population totale a reçu au moins une dose et 4,3% de la population majeure. Les premières doses représentent environ 70% du nombre total d'injections.

Les départements ruraux toujours en tête

Département par département, on constate toujours une vaccination plus importante dans les départements les plus ruraux, comme nous l'observions dans un précédent article. Selon ces chiffres consolidés, en date du 14 février, le Jura reste le département ayant administré le plus de doses avec 7% de sa population "grand public" ayant reçu au moins une dose et près de 2% de personnes totalement immunisées. En métropole, la Seine-Saint-Denis est toujours celui ayant effectué le moins de piqures.

D'après les dernières données disponibles pour la première injection, les personnes vaccinées sont en majorité des femmes (60%) contre 40% d'hommes. Les plus de 80 ans représentent 42,1% des vaccinés. On compte environ 25% de 70-79 ans, 13,5% de quinquagénaires et environ 10% de sexagénaires.

Dans les Ehpad, au moins 50% des résidents vaccinés

Si l'on s'intéresse uniquement aux vaccinations dans les Ehpad et unités de soins longue durée, la vaccination représente 460.000 résidents (au moins une dose). Dans le détail, un peu plus de de 190.000 personnes ont reçu la seconde dose nécessaire à l'immunisation "totale".