Un véhicule Vigipirate a été filmé dimanche en pleine séance de dérapages, à toute vitesse, en face d'un camp de migrants à Calais. L'Armée de Terre annonce le "déclenchement" d'une enquête.

L'Armée de Terre ouvre une enquête après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux © Maxppp / Rémy PERRIN

Sur Twitter, l'Armée de Terre annonce dimanche l'ouverture d'une "enquête de commandement" après la diffusion de plusieurs vidéos du photojournaliste Louis Witter, publiées sur le même réseau social. On y voit un véhicule Vigipirate faire des dérapages, manifestement pour s'amuser, en face d'un camp de migrants à Calais, dans le Pas-de-Calais. La voiture roule à vive allure dans un terrain vague avant de s'embourber.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur Twitter, le photojournaliste Louis Witter raconte la scène. "A plusieurs reprises, le véhicule de vigipirate occupé par des militaires armés est passé dans les flaques et devant les tentes sur ce terrain vague à la sortie de Calais où vivent environ 500 personnes", "Les militaires sont sortis avec leurs armes du véhicule en attendant quelqu’un pour les dépanner."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le photojournaliste explique notamment que certains migrants, en tongs dans la boue, "aident à dégager le véhicule", alors que "plus loin, les CRS regardent, sans venir filer un coup de main." Non sans mal, la voiture a fini par être sortie.

L'état-major promet des "sanctions"

Ces vidéos, dont certaines cumulent déjà sur Twitter plus de 500.000 vues, ne font pas du tout rire l'Armée de Terre. En réponse à un internaute sur le réseau social, elle qualifie cette scène "d'inadmissible" et ouvre donc une enquête. Le conducteur du véhicule "a eu un comportement totalement inapproprié en se livrant à des manoeuvres dangereuses", s'est ému l'état-major des armées dans un communiqué, dans lequel il a "fermement" condamné les faits et rappelé "l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux militaires des armées françaises". Selon les informations de France Info, l'état-major promet "des sanctions" contre les militaires impliqués

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des personnalités politiques ont également réagi, comme Karima Delli, eurodéputée EELV et présidente du groupe écologiste à la région Hauts-de-France. "C'est honteux", "Des femmes et surtout des enfants ont peur, ont faim et ont froid. Et à quelques mètres des militaires font joujou avec leur 4x4", écrit-elle, demandant une réaction à la ministre des Armées Florence Parly.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du préfet, a rappelé que "les sentinelles sont là en mission de sécurisation sur Calais et le littoral. Ils ont une mission de protection et de lutte antiterroriste". Cet épisode met surtout en lumière la "déconnexion (avec) le quotidien des migrants", a réagi Nikolaï Posner, coordinateur de la communication pour l'association Utopia 56.

"En parallèle, vous avez plusieurs naufrages en mer ce matin, avec 16 enfants revenus trempés" d'un naufrage, souligne-t-il. Reconnaissant que "ça aurait pu être dangereux", Nikilaï Posner estime malgré tout que la scène apporte "un peu d'humain dans un quotidien inhumain". Les migrants se massent depuis des années sur le littoral français dans l'espoir de rallier le Royaume-Uni en traversant la Manche sur des embarcations de fortune. Depuis fin 2018, les tentatives de traversées illégales se multiplient, provoquant de vives tensions entre Paris et Londres.