Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, s'expliquera mardi auprès du ministre de l'Intérieur sur ses propos polémiques sur le secret de la confession "au dessus des lois de la République". Pour les prêtres, qui témoignent à France Inter, ce secret est un "respect" aux pénitents.

Le père Franck Guichard, prêtre de l'église Saint Louis de la Robertsau, à Strasbourg © Radio France / Rémi Brancato

Le ministre de l'Intérieur lui demandera des explications sur ses propos qui placent le secret de la confession "au-dessus des lois de la République" : Éric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, rencontre mardi à 14 heures Gérald Darmanin, place Beauvau. La polémique fait suite à la préconisation du rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) qui demande à l'Eglise de "relayer un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l'obligation, prévue par le code pénal (...) de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable".

Face au débat juridique et théologique, des prêtres évoquent des "fantasmes". Pierre Amar, prêtre de la paroisse Saint-Symphorien, à Versailles, dans les Yvelines, estime qu'une confession d'un auteur d'abus sexuels relève de la "théorie". "En pratique, cela n'arrive pas !", estime-t-il : "Un prédateur sexuel qui se reconnaît coupable et qui se dénonce lui-même, cela n'existe pas."

La confession "ne dispense pas d'affronter la justice humaine"

"Si un jour, l'un d'eux venait me confier de tels actes, je renverrai le coupable à sa conscience pour l'exhorter à assumer ses actes, y compris devant la justice des hommes", assure le prêtre, qui ne répond pas à la question de savoir s'il dénoncerait lui-même les faits à la justice. Pierre Amar considère que la confession permet d'engager une discussion qui se poursuivra en dehors du cadre du sacrement : "Cela ne dispense pas d'affronter la justice humaine, et cela peut même la permettre. Si un jour, je recevais une victime, évidemment que je lui proposerais d'en parler en dehors d'une confession", ajoute enfin Pierre Amar.

Ce cas de figure, Franck Guichard, prêtre depuis quelques semaines de la paroisse de Saint-Louis de la Robertsau, à Strasbourg, l'a déjà rencontré, dans ses précédentes fonctions. S'il ne confie pas avoir déjà confessé un prédateur sexuel, il témoigne en revanche avoir eu à entendre le récit de "dix à quinze cas d'agressions commises par des religieux ou des clercs", en cinq ans dans ses précédentes fonctions. "En moyenne, ça fait trois cas par an et quand vous confessez des milliers de personnes dans l'année, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est terrible !", ajoute-t-il, précisant que les auteurs des faits étaient "morts depuis longtemps".

"Si on en parle à l'extérieur, on n'est plus dans la confession"

Dans ces cas, le prêtre explique avoir incité les personnes à poursuivre la conversation en dehors de la confession. "Lorsqu'on reçoit une personne, on est lié par le secret, on ne peut rien faire, vraiment, et si on disait quoi que ce soit, on serait relevé de notre ministère", défend-il. "Ce qu'on peut faire, c'est demander à une personne, sur un point particulier de sa confession, si on peut en parler à l'extérieur et si on en parle à l'extérieur, on n'est plus dans la confession, on est dans l'entretien", justifie Franck Guichard.

Il y a le secret de confession qui est posé : pour nous, c'est vraiment respecter la personne que de veiller à son jardin secret.

"Si la personne me répond non, je ne peux rien faire, et ce n'est pas se cacher derrière son petit doigt que de dire ça : on est dans un respect total de la personne qui vient nous voir", ajoute le prêtre, qui estime que le secret est alors "une immense protection" qui permet "la libération de la parole". La confession est "une rencontre personnelle de l'ordre de la conscience intime où une personne livre quelque chose qu'elle ne livrerait à personne".

Quant à connaître les suites judiciaires de ce type de témoignages, le prêtre précise avoir systématiquement proposé aux victimes qui témoignent en confession de "rencontrer l'évêque" de son diocèse, ce que la plupart a refusé. Si les faits sont évoqués hors du cadre de la confession, la justice est alors automatiquement saisie, "les cas sont transmis au parquet".

Mais pour le prêtre "il n'y a pas qu'une décision de justice qui va permettre de guérir une personne, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on va faire et ça ne remet pas en cause la justice". Quant au débat sur la levée du secret de la confession pour dénoncer les cas d'agressions sur mineurs, Franck Guichard ne se prononce pas : "Ce qui compte énormément pour moi, c'est de respecter la personne qui est en face de moi" conclut-il.

Soeur Susannah Kelly, déléguée de l'évêque de Strasbourg, en charge de la question des abus sexuels dans l'église pour le diocèse © Radio France / Rémi Brancato

Depuis le rapport Sauvé, dix nouvelles victimes signalées au diocèse de Strasbourg

À Strasbourg, le diocèse a d'ailleurs déjà mis en place une structure dédiée à l'accueil et à l'accompagnement des victimes. Pilotée par une Sœur américaine, Susannah Kelly, elle a déjà accueilli 87 personnes, en trois ans. Mais depuis la publication du rapport de la Ciase, de nouvelles victimes se manifestent.

Dix ont sollicité le diocèse et sa plateforme dédiée : "C'est un tsunami, c'est un choc, et c'est un courage énorme, car c'est énormément compliqué de sortir du silence" confie Susannah Kelly, qui se réjouit toutefois que le rapport de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé permette de libérer la parole pour davantage de victimes. "Je suis très contente de voir que la vérité sort, éclate" conclut-elle.