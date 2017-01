Les vélos de location à Paris mis en circulation en 2007 vont changer de look et se moderniser. Objectif : corriger les erreurs du passé.

Vélib' 10 ans après © Reuters / Charles Platiau

Qui n'a pas pesté en arrivant à une station Vélib' vide? Qui ne s'est pas découragé lorsqu'il n'a découvert que des vélos cassés au moment d'en enfourcher un?

Vélib', système de vélo citadin au monde en libre-service a dix ans cette année. Paris l'a inauguré deux ans après Lyon et ses Velo'v. Copié à de multiples reprises (à New York, Londres, Montréal, Washington, Tel-Aviv, Melbourne, Mexico etc. ou encore en Chine), Vélib'

Vélo le plus volé et dégradé

Le problème numéro un de Velib', c'est qu'il est régulièrement volé et victime de dégradations