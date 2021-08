Si vous hésitiez à acquérir un vélo, vous allez peut-être changer d’avis. Avec la Loi "Climat et résilience", publiée au journal officiel le 25 juillet 2021, de nouveaux avantages sont apparus. Désormais, la prime à la conversion est étendue aux vélos à assistance électrique.

Un vélo sur cinq vendu en France, est un vélo à assistance électrique. Une hausse 29% entre 2019 et 2020. © AFP / BRUNO DE HOGUES / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Le vélo a été le grand vainqueur de cette période de confinement, largement appuyé par les aides gouvernementales. Les Français se sont remis en selle, notamment dans les grandes villes, poussés par une envie de retour au grand air et de s’éloigner des transports en commun et de la foule en période de pandémie. En 2020, 2,7 millions de vélos ont été vendus. Un chiffre qui certes reste stable, mais où se détache désormais le vélo à assistance électrique. Avec plus de 500 000 modèles écoulées en 2020, les VAE représentent désormais un vélo sur cinq vendu en France, soit une augmentation de 29%. Cette tendance pourrait continuer à la rentrée. Et les aides pourraient bien finir par vous convaincre d'opter pour cette bonne résolution.

La prime à la conversion étendue aux vélos électrique et vélos cargo

Depuis le 26 juillet, vous pouvez bénéficier de la prime à la conversion pour acheter un vélo avec assistance électrique. Les vélos cargo sont aussi concernés, de quoi convaincre certaines entreprises de transport de penser de manière plus écologique à l'avenir. Cette mesure, est l’une des plus importantes de la loi "Climat et résilience". Jusqu’ici, cette prime était réservée à l’acquisition d’un voiture, d’une camionnette ou d’un scooter/d’une moto électrique.

Attention, il y a tout de même des plafonds à respecter. Cette nouvelle prime ne peut dépasser 1 500 euros. Le bon plan reste d’opter pour un modèle affiché à 3 250 euros. Votre vélo serait alors subventionné à 40%, avec un reste à payer de 1 750 euros, ce qui correspond au prix moyen d’un modèle électrique. Une somme dont vous pouvez encore déduire des primes.

Des conditions à respecter pour obtenir la prime de conversion

Il s’agit d’une prime de conversion, pour l’obtenir il faut donc délaisser votre véhicule, voiture ou camionnette. Si ce dernier roule au diesel, pour être éligible, il doit être immatriculé avant 2011. S’il s’agit d’une essence, l’immatriculation doit être antérieure à 2006. Précision : le montant du bonus écologique est cumulable, plafonné à 1 000 euros.

Des conditions sont aussi à respecter avec votre futur VAE : la batterie au plomb est prescrite. Interdiction de dépasser une motorisation de 250W et de débrider le vélo. L’alimentation ne peut aller au-delà de 25 km/h.

À noter que cette prime peut s’obtenir si vous achetez le VAE, mais aussi si vous souscrivez un contrat de location, d’une durée de deux ou plus.

Bénéficiez d’une aide locale : jusqu’à 600 euros

Les aides locales ne pas conditionnées au revenu fiscal mais varient d’une ville et d’une région à l'autre.

Plusieurs régions ont déjà mis en place des dispositifs, comme l’Île-de-France, la Corse, les Pays-de-la-Loire ou l’Occitanie. Les montants varient entre 150 € à 600 €, la subvention ne dépassant jamais la moitié du prix du vélo. Des métropoles et villes ont également franchi le cap : c’est le cas dans la métropole de Nantes, de Toulon Provence Méditerranée, dans celle de Lyon ou encore de Lille où 25% du montant d’achat est remboursé. Idem à Nice, Poitiers, Boulogne-Billancourt ou encore Issy-les-Moulineaux. Dans le Nord-Pas-de-Calais et à Strasbourg, l’aide à l’achat concerne aussi les vélos classiques.

Une aide à cumuler avec le bonus écologique

L’État a mis en place un bonus écologique "vélo". Celui-ci est conditionné à l’obtention d’une aide local et aux ressources du foyer (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489€). Cette aide supplémentaire sera identique à celle obtenue à l’échelon local, et dans la limite de 200 euros.

Par exemple, la ville de Nice a plafonné la prime à 150 euros, le bonus de l’État sera donc lui aussi de 150 euros. Montant identique à Lille. À Paris, la somme remboursée s’élève à 33% du prix d’achat de de votre vélo à assistance électrique et peut monter jusqu’à 400 euros. Le bonus écologique sera donc de 200 euros, soit près de 600 euros d’aide au total pour les foyers aux faibles revenus.

N’oubliez pas la prise en charge des entreprises

Certaines entreprises ont mis en place un forfait mobilité durable. Attention, il n’est pas obligatoire. Votre employeur pourra prendre en charge les frais de vos trajets professionnels avec votre vélo personnel, pour un montant maximum de 400 € net d'impôt par an. Ce forfait comprend aussi la prise en charge des abonnements de transports publics et les frais de carburant et d'alimentation des véhicules électriques.