"Discuter, est-ce renoncer à la violence ?", "l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?" ou bien "la technique nous libère-t-elle de la nature ?" : voici quelques-uns des sujets proposés aux lycéens pour ce Bac de philo 2021.

La philosophie est la seule épreuve écrite de ce bac 2021. © AFP / Martin Bureau

""Discuter, est-ce renoncer à la violence ?" ou encore "Sommes-nous responsables de l'avenir ?" : les quelques 525.000 candidats au baccalauréat nouvelle formule planchent jeudi matin sur les sujets de philosophie, seule épreuve écrite de cette session chamboulée par la crise sanitaire. L'enjeu de cette épreuve est toutefois réduit en raison des aménagements dus au Covid : c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie, même blanche.

Voici les sujets proposés, communiqués par le ministère de l'Education nationale après le début de l'épreuve pour le baccalauréat général :

Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

Sommes-nous responsables de l'avenir ?

Explication d'un texte extrait de "De la Division du travail social" de Durkheim (1893)

Et pour le baccalauréat technologique :

Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

Savoir, est-ce ne rien croire ?

La technique nous libère-t-elle de la nature ?

Explication d'un texte extrait de "Le poète et l'activité de fantaisie" de Freud (1907)

"Épreuve reine"

"La philosophie est l'épreuve reine à l'écrit dans la nouvelle version du Bac, il était important de la maintenir", a expliqué mercredi Jean-Michel Blanquer, invité de France Inter. Pour le bac général, il reste donc, en plus du contrôle continu, une épreuve écrite de philosophie et un grand oral, alors que pour le bac professionnel, il y a encore trois épreuves écrites. Pour Jean-Michel Blanquer, "c'est du sur-mesure", et "une adaptation aux particularités de chacune des situations".