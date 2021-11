Avec la publication de leur rapport, état des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, la Fondation des femmes et la Fédération nationale solidarité femmes demandent aux pouvoirs publics de s'investir encore plus : 15 000 places supplémentaires et un budget multiplié par cinq minimum.

Il manque encore 15 000 places d'hébergement pour les femmes victimes. © AFP / Fiora Garenzi

La prise en charge des femmes victimes de violences conjugales s'est améliorée ces dernières années, mais le chemin semble encore long pour qu'elles puissent toutes bénéficier d'un véritable soutien. La crise sanitaire, et le confinement notamment, a mis en lumière les problématiques d'hébergement des femmes victimes de violences, avec le besoin pour elles de trouver des lieux où se mettre en sécurité. La Fondation des femmes ainsi que la Fédération nationale solidarité femmes publient ce jeudi leur rapport annuel qui dresse un tableau assez dense des besoins et moyens alloués à cet accompagnement des femmes (avec et sans enfants) victimes d'un mari, conjoint ou ex violent. Manque de places d'hébergement et budget encore insuffisants conduisent à ce que quatre victimes sur dix ne trouvent aucune solution quand elles font une demande d'hébergement.

Un besoin en structures spécialisées

Le constat est le suivant : pas assez de femmes victimes de violences se voient proposer une solution d'hébergement et quand elles y arrivent, il est bien souvent inadapté. Selon le rapport, environ quatre femmes victimes de violences sur dix qui demandent pourtant un hébergement pour échapper à leur domicile ne se voient proposer aucune solution. Dans le détail, 31% des demandes d’hébergement des femmes avec enfant ne sont pas pourvues. Le chiffre monte à 49% quand il s'agit de femmes sans enfants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus préoccupant, seulement 12% des demandes d'hébergement par des femmes victimes aboutissent à une place en adéquation avec leur parcours. Si certaines arrivent à intégrer des structures d'accueil spécialisées, comme des CHU (centres d’hébergement d’urgence), nombreuses sont celles qui ne bénéficient que d'un hébergement d'urgence, comme une nuit à l'hôtel, sans prise en charge sociale, juridique ou psychologique. Manque de sécurité, conditions indignes ou insalubres parfois et manque d'accompagnement, tous ces problèmes peuvent "conduire à ancrer dans une situation de précarité des femmes qui auraient dû rebondir plus vite", peut-on lire dans le rapport.

"Ces solutions freinent considérablement la sortie durable des violences, et affectent le bien-être des enfants."

Des progrès inédits

Chaque année, elles sont plus de 210 000 dans ces situations. Quand elles appellent le 3919, le numéro national d'aide aux femmes victimes de violences, plus de la moitié d'entre-elles (54%) souhaitent quitter le domicile conjugal. Le départ, aussi appelé "décohabitation" est souvent la solution la plus simple et rapide pour mettre un terme à la spirale de violence.

Depuis le Grenelle des violences en 2019, la Fondation des femmes constate que les efforts du gouvernement se sont concrétisés par des progrès "inédits" en la matière : on comptera 7 820 places d'hébergement pour femmes victimes d'ici la fin de l'année, soit 5 000 de plus en 10 ans. Le budget alloué à ces places a augmenté de 20% par rapport à 2018, à 83,4 millions d’euros.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des places et le budget multipliés par cinq

Cette amélioration est toutefois à relativiser. Si les places fléchées vers ce public ont augmenté, elles sont encore insuffisantes compte tenu des besoins. Le rapport précise qu'il faudrait multiplier le nombre de places par cinq, soit environ 39 000 places, pour offrir à chaque femme une solution. Et a minima, afin de respecter la Convention d'Istanbul, qui impose aux États signataires (dont la France depuis 2014) "un accueil sûr dans des refuges spécialisés pour femmes répartis dans toutes les régions et capables de recevoir une famille pour 10 000 habitants". Dans ce cadre, il faudrait tout de même multiplier par 1,7 le nombre de places.

Les deux associations demandent l'ouverture d'ici cinq ans de 15 000 places spécialisées, dans des structures et qui soient gérées par des associations spécialisées. Qui dit nouvelles places, dit augmentation du budget. Bien qu'à un niveau inédit en France avec 83,4 millions d’euros, il faudrait l'augmenter à nouveau pour atteindre 229 millions d'euros au minimum, le multiplier par cinq dans l'idéal. Bien peu, rappelle la Fondation des femmes, alors que le coût des violences pour la société est estimé à 3,6 milliards d’euros par an.