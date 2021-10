Jade était au rassemblement organisé ce samedi matin devant l'hôpital Tenon à Paris. Il y a deux ans, elle a été auscultée par le professeur Emile Daraï, chef du service gynécologie, visé par une enquête pour "viol sur mineur". Choquée par les violences subies par elle et d'autres femmes, elle témoigne.

Le rassemblement contre l'omerta autour des violences obstétricales devant l'hôpital Tenon ce samedi matin. © AFP / Sophie Libermann

"Nous avons besoin de votre voix pour briser l'omerta", pouvait-on lire lors du rassemblement organisé à l'appel de plusieurs associations de lutte contre les violences obstétricales ce samedi matin devant l'hôpital Tenon à Paris. C'est dans cet établissement qu'exerce le professeur Emile Daraï, comme chef du service gynécologie,visé depuis le 24 septembre par une plainte et depuis le mardi 28 septembre par une enquête pour "viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans". L'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) a fait savoir qu'elle prenait "très au sérieux" ces accusations, et que pas moins de six réclamations, ainsi que cinq témoignages ont été adressées à Tenon, mais le médecin exerce encore à cette heure. Ce samedi, plusieurs dizaines de personnes s'étaient réunies, dont certaines se présentant comme victime du gynécologue, pour témoigner des violences subies et demander sa suspension. Jade, 18 ans, est l'une d'elles. Elle témoigne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FRANCE INTER : Qu'est-ce qui a déclenché la consultation ?

JADE : "C'était il y a deux ans, j'avais 16 ans. J'ai consulté un médecin pour des règles douloureuses. On a pensé que c'était de l'endométriose. J'ai été amenée à faire un IRM et on n'a pas trouvé d'endométriose mais une tumeur qui était assez conséquente. Donc on devait m'opérer d'urgence. On m'a dirigé vers le professeur Daraï, qui était, d'après les personnes, un grand professeur spécialisé dans le domaine et qui allait pouvoir vraiment m'aider. Et donc, quelques jours plus tard, j'étais dans son dans son cabinet à faire cette consultation."

Et là, la consultation se passe mal ?

"Tout à fait. En arrivant, j'étais déjà assez paniquée par ce qui m'arrivait. Le médecin ne m'a pas du tout réconfortée, ou même mise à l'aise vis à vis de ça. Dès le début, il m'a demandé de signer une feuille, qui disait qu'il y avait des grandes chances que je puisse perdre mon ovaire gauche. Ça m'a tout de suite mise en panique. Et puis il m'a demandé de le suivre dans la salle d'à côté. Je ne savais pas que j'allais faire un examen gynécologique, puisque c'était la première fois que j'allais en faire un, justement, sans le savoir. Je suis arrivée dans cette salle et il m'a dit de m'asseoir et d'enlever mes vêtements. J'avais assez peur. Je ne savais pas ce qu'on allait faire. A peine arrivée, il m'a rentré, sans consentement, un spéculum. A ce moment là, j'avais très mal. Je lui ai dit que j'avais mal, une douleur assez forte. Et il a commencé à m'ausculter.

Je trouvais ça bizarre parce que je ne savais pas s'il y avait vraiment un rapport avec ce que j'avais. Il a commencé à introduire ses doigts et ça me faisait vraiment mal. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je suis sortie de là vraiment paniquée... Ce médecin qui m'avait touchée, qui me disait d'arrêter de bouger, je me sentais vraiment sale et pas respectée. J'avais peur et je ne voulais plus me faire opérer du tout. Je ne voulais pas me faire opérer par cet homme. Je l'ai dit à mes parents, que je préférais garder ma tumeur que de me faire opérer. Heureusement, on a trouvé un second médecin après et je me suis vraiment senti écoutée. Ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est qu'il m'a dit que l'examen gynécologique que le professeur Daraï m'avait fait n'était pas du tout nécessaire, puisque c'était posé sur l'ovaire gauche et que l'imagerie montrait très bien comment c'était. On était tous choqués."

Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que d'autres personnes partagent cette expérience ?

_"_Au début, je me suis pas rendu compte parce que j'étais assez jeune. Et puis, les termes 'consentement' et 'violences gynécologiques', on n'en parlait pas tant que ça. Cette histoire m'a toujours marquée. Et j'ai découvert récemment les témoignages des autres victimes du professeur et à partir de ce moment là, j'ai compris que je n'étais pas la seule, malheureusement, et que ce qu'il m'a fait n'était pas normal. Quand je vois autant de femmes réunies, je suis à la fois très attristé par tout ce qui s'est passé, mais je vois aussi qu'on a un grand soutien de la part de nombreuses associations. Donc, ça nous réconforte.

Pour Jade, ce qu'elle a subi est un viol. © AFP / Sophie Libermann

On aimerait quand même se faire écouter et qu'il y ait quand même une justice derrière, malgré que ce professeur soit un peu couvert par Tenon et par les autres médecins. Je suis suivie psychologiquement. On espère que ce soit réglé assez rapidement et qu'il puisse être suspendu de son activité le temps que cette affaire se règle. Je sais que dans ma tête, c'est un viol et pour les autres femmes aussi. J'espère que ce sera jugé comme tel. Maintenant, de façon juridique, on sait toutes que c'est très compliqué de prouver que ça a été un viol. Ce qu'on peut montrer, c'est la violence verbale et physique que ce professeur nous a fait subir."