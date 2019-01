L’égalité des chances au sein de la société : tel sera le thème majeur de ces Assises nationales de la citoyenneté développé lors de tous les débats qui se tiendront pendant ces deux jours.

Vivre ensemble 2019 © Ouest France

Groupe de presse porteur de valeurs humanistes et animateur du débat public, et suite au succès rencontré par la première édition en 2018, Ouest-France organise la deuxième édition de Vivre ensemble, les Assises nationales de la citoyenneté, les vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019 au Couvent des Jacobins à Rennes.

Gratuits et ouverts à tous, ces deux jours d’échanges et de réflexions réunissent, autour de conférences, de débats, d’interviews, d’animations et d’expositions, 4 500 participants grand public et des acteurs de la société civile, entrepreneurs, politiques membres d’association pour confronter les opinions, contribuer à la réflexion, faire émerger des solutions, montrer des initiatives et sensibiliser les citoyens au vivre ensemble.

► Lieu d’échanges et de réflexions

Cet événement de portée nationale donne l’opportunité de traiter des thématiques en prise avec l’actualité mais aussi de promouvoir l’engagement des citoyens, des associations et des institutions qui s’impliquent partout en France pour développer le vivre ensemble. Grâce à des intervenants de premier plan, Ouest-France permet d’aborder le vivre ensemble dans toutes ses dimensions politiques, économiques, numériques, sociales, culturelles…

► Plus de 20 conférences sur la citoyenneté

Au cours des conférences et débats tenus dans deux salles en simultané – ainsi qu’une agora installée au cœur du village citoyen – Vivre ensemble abordera Vivre ensemble aborde l’égalité des chances autour des thématiques du handicap, de l’éducation, du sport, de l’Europe, des migrants, des territoires, de la culture, du numérique, de la santé…

► Pour compléter les débats

Plusieurs animations occupent les différents espaces du Couvent des Jacobins pendant les deux jours :

pendant les deux jours : Le village citoyen regroupe 26 initiatives associatives et professionnelles engagées au plus près des citoyens

regroupe 26 initiatives associatives et professionnelles engagées au plus près des citoyens Une exposition photos exclusive et inédite de Yann Arthus-Bertrand présentant 24 portraits de femmes du monde

photos exclusive et inédite de présentant 24 portraits de femmes du monde Une fresque géante et participative réalisée en direct par Chaunu , dessinateur de Ouest-France , pendant les deux jours

géante et participative réalisée en direct par , dessinateur de , pendant les deux jours La projection de deux films : Capharnaüm de Nadine Labaki et Human de Yann Arthus-Bertrand

: Capharnaüm de et Human de La revue de presse de Chaunu au cours de laquelle il commentera l’actualité avec humour et dessins en direct

de au cours de laquelle il commentera l’actualité avec humour et dessins en direct Un espace librairie et des séances de dédicaces de certains des intervenants aux débats

de certains des intervenants aux débats Les pitchs des cinq finalistes du concours “Start-up et citoyenneté″

Événement gratuit - Inscription en ligne obligatoire, programme et informations sur www.vivreensembleouestfrance.com