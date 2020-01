Vivre ici, là-bas ou ailleurs : Les territoires au centre du débat

Pour la troisième année de suite, Ouest-France organise Vivre ensemble, les Assises nationales de la citoyenneté, le vendredi 17 et le samedi 18 janvier 2020 au Couvent des Jacobins, centre des Congrès de Rennes.

Depuis 2018, l’ADN de cet événement est d’organiser échanges et discussions avec des personnalités, des élus, des experts, mais aussi des acteurs de terrain, capables de proposer idées et solutions au service du « vivre ensemble » face à la montée du communautarisme, des extrémismes ou plus simplement du repli sur soi et de l’égoïsme.

C’est tout naturellement que France Inter a choisi d’accompagner Ouest-France pour la 3ème édition de « Vivre ensemble, les assises nationales de la citoyenneté » consacrée, cette année, aux territoires :

►►► Jeudi 16 janvier :

10h : Grand bien vous fasse d’ Ali Rebeihi

d’ 13h30 : La terre au carré de Mathieu Vidard

►►► Vendredi 17 janvier :

19h20 : Le téléphone sonne de Claire Servajean

Cette 3è édition organisée par la rédaction de Ouest France porte sur le thème des territoires.

« Vivre ici, là-bas ou ailleurs » : les échanges se dérouleront au travers de ce prisme particulier de manière à aborder toutes les composantes de notre société.

« Avoir 18 ans en campagne, en ville, en banlieue, sur une île… » ; « L’archipel territorial : la société divisée » ; « Outre-mer, les territoires oubliés ? » ; « Vivre à côté d’une frontière » ; « les gens du voyage » ; « la ville, territoire hostile aux femmes ? » ; « Santé, les déserts médicaux » ; « Handicaps, l’exemple des territoires inclusifs ? » « Comment le numérique transforme le quotidien des territoires » ; « La mer ce territoire méconnu » ; « Comment le sport s’adapte aux territoires »… Tels sont quelques-uns des débats à venir.

Gratuits et ouverts à tous, ces deux jours d’échanges et de réflexions réunissent autour de conférences, de débats, d’animations et d’expositions, des acteurs de la société civile, professionnels et politiques pour débattre, confronter les opinions, contribuer à la réflexion, faire émerger des solutions, montrer des initiatives et sensibiliser les citoyens au vivre ensemble.

Cet événement de portée nationale donne l’opportunité de traiter des thématiques en prise avec l’actualité mais aussi de promouvoir l’engagement des citoyens, des associations et des institutions qui s’impliquent partout en France pour développer le vivre ensemble.

Les visiteurs pourront aussi découvrir le Village citoyen, où seront mises en valeur des initiatives, associations, organisations… toutes sélectionnées par Ouest-France et ses partenaires pour leurs actions dans le « vivre ensemble », des expositions photos, des performances d’artistes, une projection de film, une agora où se prolongeront les débats, etc.

Des débats pour mieux s’entendre !

Vivre ensemble, les Assises nationales de la citoyenneté, un événement ouvert à tous et totalement gratuit sur inscription. (Inscription obligatoire en ligne)