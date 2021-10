Facebook a annoncé lundi son intention de créer 10 000 postes en Union européenne sur les cinq prochaines années. Dix mille emplois qui ont tous le même but : aider à construire le métavers, mot désormais récurrent dans la communication et les ambitions de l’entreprise américaine. Mais que signifie ce terme ?

L'une des images de "Workrooms", première expérimentation professionnelle du metavers en réalité virtuelle par Facebook © Capture d'écran

Depuis plusieurs semaines, le terme est partout dans la communication de Facebook : le métavers (metaverse en anglais), présenté comme l’avenir d’Internet, est le nouvel univers sur lequel parie le réseau social. Pour Facebook, c’est "la plate-forme informatique du futur" : "une nouvelle phase d’expériences virtuelles interconnectées telle que la réalité virtuelle et la réalité augmentée". Afin de développer cet univers, l'entreprise américaine a annoncé lundi son intention de recruter 10 000 personnes en Union européenne dans les cinq prochaines années. Mais que signifie réellement ce concept, sur lequel vont travailler ces nouveaux employés ?

Un concept venu de la littérature

Avant d’être une promesse technologique, le métavers est une idée née dans la science-fiction : le terme a été inventé en 1992 par l’écrivain Neal Stephenson dans Le Samouraï virtuel, dans lequel le personnage avait des interactions sociales dans un monde virtuel, connecté au monde réel et dans lequel il agissait par l'intermédiaire d'un avatar.

On retrouve ce concept dans la pop culture des années 90 et 2000 : la trilogie Matrix part de l’idée que le monde dans lequel on vit n’est qu’un grand métavers dans lequel chaque humain est plongé à la naissance, sans en être conscient. La série pour enfants Code Lyoko décline ce concept dans un programme jeunesse, quand le réalisateur Steven Spielberg en imagine la version la plus aboutie dans le blockbuster Ready Player One. Là encore, les personnages peuvent s'immerger dans un monde virtuel où les gens du monde réel ont tous un avatar et où leurs interactions virtuelles ont une influence sur la "vraie vie".

Quelles applications du métavers ?

En réalité, il existe déjà des formes de métavers : le célèbre jeu Second Life, phénomène à la fin des années 2000, en était la première grande application à succès. Dans ce monde parallèle, on entrait en communication avec des contacts tout autour du monde. Vinrent ensuite des réseaux sociaux comme Habbo, où les contacts sociaux ne se déroulaient pas sur un "fil d'actualités" mais dans la modélisation d'une petite ville animée ; et plus récemment, le jeu Fortnite, dont l'un des modes de jeu, l'île "Party Royale", est entièrement dédiée à l'organisation d'événements virtuels comme des concerts de "vrais" artistes, ou la diffusion de bandes annonces de films.

Mais à terme, pour Facebook, le métavers pourra remplacer l’Internet classique comme on le connait en deux dimensions : on pourra par exemple faire ses achats en ligne en ayant l’impression de se balader dans un vrai magasin… ou regarder des vidéos sur YouTube comme si l’on était dans une salle de cinéma. Présenté en 2019, Facebook Horizons est l’une des formes que pourrait prendre ce métavers : ce jeu vidéo pour la plateforme de réalité virtuelle Oculus permet d’interagir avec ses contacts Facebook sous la forme de petits personnages. Elle n’est pour l’heure accessible qu’en beta privée.

Facebook a même lancé une première expérimentation professionnelle du métavers avec l’application Workrooms, dans laquelle le télétravail prend forme sous l’apparence d’open space ou de salles de réunion en 3D, où, là aussi, les travailleurs et travailleuses sont représentés par des avatars qui peuvent ensemble regarder des présentations.

Quelles sont les limites de ce développement ?

Elles sont pour l’heure nombreuses. Et la première est technique. Pour donner l’impression d’être immergé dans cet univers virtuel, l’outil de prédilection à l’heure actuelle, c’est le casque de réalité virtuelle - la réalité augmentée n’ayant pas encore présenté d’application suffisamment efficiente pour le grand public. Or les casques de réalité virtuelle - et notamment l’Oculus, propriété de Facebook, sont encore lourds, peu pratiques, et pour la plupart très coûteux. Il faudra donc une bonne dose d’innovation matérielle avant que le métavers puisse espérer devenir plus qu’un gadget… et ait une chance de remporter l’adhésion du public, capitale au vu du changement de pratiques culturelles qu’il induit.

Autre obstacle : pour qu’il s’étende au plus grand nombre, le métavers doit être un univers ouvert, c’est-à-dire qu’à l’instar d’Internet, il doit n’appartenir à personne. Chaque entreprise - voire chaque utilisateur ou utilisatrice doit pouvoir y développer sa propre application, son espace, de même que chacun ou chacune peut créer son site web. "Pour lui donner vie, une collaboration et une coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques", affirme Facebook. Dans un univers ultra concurrentiel dominé par les GAFAM, cela peut s'avérer être un obstacle plus important que prévu.