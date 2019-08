Envoyer un SMS à un numéro de téléphone quasi-identique au sien : c'est la nouvelle tendance sur Twitter. Il faut dire que les échanges qui s'ensuivent ne manquent pas de piquant. Florilège.

Ce défi donne parfois lieu à des échanges savoureux. © Capture d'écran du compte @suernaturel

On dit parfois qu’il est essentiel de faire la connaissance de ses voisins. Et si cela s’appliquait aussi à nos voisins de numéro de téléphone ? Un nouveau défi enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le principe : envoyer un SMS à un numéro qui est, à un chiffre près, similaire au vôtre. Donc si votre numéro se termine par 41, vous écrirez au 40 ou au 42. Et selon que votre voisin de numéro est du genre chaleureux ou mal luné, l’échange qui s’ensuit peut s’avérer cocasse.

Tout est parti du tweet d'un internaute américain, mardi 30 juillet. Depuis, plusieurs catégories apparaissent.

Les voisins de numéro plutôt agressifs (et ils sont nombreux)

Les belles rencontres... parfois intergénérationnelles

L'effet waouh

Bon, cet internaute a vite été démasqué. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Barack Obama pour voisin de numéro.

Les monologues

Et ceux (comme moi) qui attendent toujours d'être contactés...

Attention tout de même à ce que le défi ne se transforme pas en harcèlement téléphonique, préviennent les gendarmes d'Indre-et-Loire. Ils rappellent que cette infraction est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.