Un rapport de l'Anses sur les produits chimiques dans les textiles préconise une étiquetage sur la présence de substances allergènes. Il rappelle aussi l'impérieuse nécessité de laver son linge avant de le porter.

L'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, avait été saisie en 2014 après plusieurs plaintes pour des cas d'allergies et d'irritations cutanée.

Le rapport publié aujourd'hui et qui comporte 200 pages confirme la présence de substances sensibilisantes ou carrément cancérogènes dans les vêtements et les chaussures.

Notre garde-robe contient un cocktail de produits chimiques.

Ils se nomment nonylphénols, nonylphénols éthoxylates ou encore de formaldéhyde. Les analyses menées par l'Anses ont également permis d’identifier des substances non analysées habituellement, pouvant entraîner des dermatites de contact telles que la 1,4-paraphénylènediamine ou des dérivés organostanniques, ou des colorants azoïques.

Les experts de l'Anses ont épluché la littérature scientifique existante sur ces substances mais ils ont aussi analysé 25 vêtements achetés en magasin : des sous-vêtements, des jeans, des leggings et 14 paires de chaussures qui avaient fait l'objet d'une plainte de consommateurs.

Christophe Rousselle, chef de l'évaluation des risques liés aux substances chimiques à l'Anses, explique :

Il s'agit de colles, de colorants, de dérivés du chrome et du nickel dans les boutons et les fermetures, sans compter les substances pour faciliter le transport et la conservation.