Chaque année, les salariés se retrouvent avec des tickets-restaurants qui n'ont pas eu le temps ou le loisir d'utiliser. Depuis ce jeudi 1er février 2018, ils ne sont plus toujours utiles pour nous mais peuvent l'être pour des associations.

Vos tickets-restaurants de 2017 ne vous serviront plus mais ils peuvent servir aux associations. © AFP / PHILIPPE HUGUEN

Ne jetez pas vos tickets restaurants de 2017, il peuvent encore servir. A compter du 1er février 2018, ils sont certes inutilisables pour nous mais Action contre la faim va les utiliser autrement ou plutôt les recycler.

Car tous les ans, les salariés ont toujours sur les bras quelques tickets restaurants qu'ils n'ont pas eu le temps d'utiliser. Et malgré nos efforts pour manger le plus possible au restaurant en décembre... on se retrouve avec des titres restaurant périmés.

"Je dej, je donne", c'est le nom de l'opération lancée depuis 2009 par Action contre la faim. Il s'agit de donner une seconde vie à ses titres restaurant périmés.

Le don d’un titre restaurant de 7€ permet à Action contre la Faim de venir en aide à un enfant malnutri pendant 2 semaines. « Si les 3,8 millions de salariés bénéficiaires de titres restaurant en France se mobilisaient en faisant don d’un titre restaurant chacun, nous pourrions venir en aide à 2 millions d’enfants pendant quatre semaines*» explique Sarah Gautschoux, membre d’Action contre la Faim. Par ailleurs, ce don de titres restaurant périmés est éligible à la déduction fiscale.

Avec ces 14€, l'association peut s'occuper d'un enfant victime de malnutrition pendant 4 semaines. En ce moment, Action contre la faim se trouve par exemple en RDC dans la région du Kasaï pour venir en aide aux populations.

Et c'est assez simple à réaliser puisqu'il vous suffit d'envoyer vos titres restaurant périmés à Action contre la Faim

1) En écrivant « Action contre la Faim » sur chaque titre donné

2) En glissant votre don accompagné de la demande de reçu fiscal ( télécharger ma demande de reçu fiscal ) dans une enveloppe sans l’affranchir

3) Envoyez le tout à l’adresse libre-réponse suivante avant le 31 mars 2018 (avec au maximum 16 titres par enveloppe) :

L'adresse Action contre la Faim – Opération « Je Déj, Je Donne » Libre réponse n° 93244 – 77009 Melun Cedex