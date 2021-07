Le réseau social vidéo a lancé un programme pour répondre à des offres d’emplois : au lieu d'envoyer son CV, l'entreprise chinoise propose de postuler grâce à une courte vidéo. Pour l’instant, le modèle est disponible uniquement aux États-Unis.

Tik Tok propose depuis mercredi un outil pour postuler à des offres d'emploi grâce à une courte vidéo © AFP / Ugo Padovani / Hans Lucas

Finies les lignes à rallonge sur le CV, postulez avec une petite vidéo vous présentant : c'est ce que propose le réseau social TikTok, très populaire notamment chez les jeunes. Le programme développé par l'entreprise chinoise permet de répondre à des offres d'emploi postées par des entreprises. Lancé mercredi, cet outil est une version test qui sera disponible jusqu'au 31 juillet. Pour l'instant, il n'existe qu'aux États-Unis.

Pour candidater, il faut publier une vidéo sur le réseau social avec le hashtag #TikTokResumes ("resume" étant le mot anglais pour CV) puis se rendre sur la plateforme tiktokresumes.com qui rassemble les offres d'emploi des entreprises.

Tik Tok encourage ses utilisateurs à postuler grâce à ces petites vidéos pour trouver un emploi. © Radio France

Une opportunité pour les grandes entreprises américaines

De nombreuses sociétés américaines se sont montrées intéressées par le dispositif : la chaîne de restaurants Chipotle, les boutiques de vêtements Abercrombie & Fitch, l'organisateur de combats de catch WWE ou encore l'équipe de basket de Détroit. C'est l'occasion pour eux de recruter des jeunes de la "génération Z", public cible de TikTok. "Grâce aux CV TikTok, les candidats potentiels (...) peuvent montrer leur authenticité et leurs véritables passions, _d'une manière différente d'un CV traditionnel ou d'un entretien assis_", a ainsi souligné l'entreprise Chipotle.

Ce programme tombe au bon moment. Après la crise du Covid-19, les entreprises américaines commencent à remonter la pente, ce qui a permis la création de nombreux emplois. Mais certains secteurs peinent à recruter, notamment ceux avec de bas salaires. L'entreprise Chipotle est, par exemple, à la recherche de 15 000 employés.

#CareerTok, des contenus pour trouver un salarié, ou un emploi

Ce n'est pas la seule initiative à fleurir sur le réseau social en faveur de l'emploi. La chaîne de restauration tente depuis plusieurs mois d'attirer les jeunes grâce à de courtes vidéos montrant le travail de leurs employés. Elle met ainsi en avant les avantages de travailler dans leur restaurant, comme "la nourriture gratuite" ou les "temps de pauses payés".

Des influenceurs du réseau social proposent également des conseils pour trouver un emploi ou passer un entretien sous le hashtag #CareerTok. Une utilisation de TikTok qui ravit Nick Tran, le responsable marketing de l'entreprise : "#CareerTok nourrit déjà une conversation florissante sur la plateforme et nous avons vraiment hâte de voir comment la communauté va s'emparer des CV TikTok et aider à réimaginer le processus de recrutement et de recherche d'emplois."

TikTok n'est pas le premier réseau social à se lancer dans le secteur de l'emploi. Facebook, également, propose un outil réunissant des offres d'emploi. Il est ainsi possible de postuler grâce aux données de son profil.