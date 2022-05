Le dictionnaire Larousse dévoile les 150 nouveaux mots et expressions qui font leur entrée dans l'édition 2023. Entre le wokisme et le Covid long, ils témoignent de l'actualité et des débats qui ont agité ces derniers mois en France.

Le mot wokisme fait son entrée dans l'édition 2023 du dictionnaire Larousse. © Getty / Peter Dazeley

Ils indiquent chaque année l'évolution de notre société et ce qu'il l'a marquée."150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions" font leur apparition dans le dictionnaire Larousse, "témoignant tant de la vitalité que de la diversité de la langue française" précisent les éditions Larousse dans un communiqué. On retrouve notamment les "NFT", "l'halloumi" et le "Covid long". Cette édition 2023 compte plus de 64 000 mots et 28 000 noms propres.

Le wokisme a enfin sa définition

Le wokisme, qui agite les débats ces derniers mois, aura lui aussi sa place dans le dictionnaire Larousse qui sort le 15 juin prochain. Voilà sa définition : "L'idéologie d'inspiration woke, centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain".

Omniprésent dans les discours, sur les réseaux sociaux ou dans les livres, le mot woke n'avait encore jamais été clairement défini en France. C'est chose faite. Revendiqué par les uns et craint par les autres, le wokisme s'est même invité au Sénat en janvier 2022 Les Républicains ont demandé un débat pour parler des “menaces que les théories du wokisme font peser sur l’Université, l’enseignement supérieur et les libertés académiques”. Un débat vivement critiqué par les sénateurs de gauche, dénonçant notamment "un écran de fumée sémantique".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et la définition de NFT est…

Parmi les 149 autres mots, on retrouve les jetons non fongibles, NFT en anglais, "fichier numérique non reproductible et infalsifiable (…) objet virtuel ou physique". Le séparatisme, "volonté d'une minorité, généralement religieuse, de placer ses propres lois au-dessus de la législation nationale", l'invisibilisation et la grossophobie sont aussi adoptés. La pandémie de Covid-19 ajoute elle aussi son lot de mots au dictionnaire. Covid long, commerce essentiel et vaccinodrome sont utilisé au quotidien depuis deux ans et font désormais leur entrée dans le dictionnaire.

Du côté des noms propres, le Larousse consacre notamment deux français : le chef Thierry Marx et le footballeur Kylian Mbappé. La danseuse Misty Copeland, première artiste afro-américaine a avoir été nommée danseuse étoile, sera aussi dans le Larousse illustré 2023, tout comme la journaliste Maria Angelita Ressa, prix Nobel de la paix 2021 aux côtés du journaliste russe Dmitri Mouratov, pour leur combat "pour la sauvegarde de la liberté d'expression".