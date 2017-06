100 kilomètres à l'heure, accroché à un fil, au dessus du Champ de Mars et jusqu'à l'école militaire c'est la tyrolienne de Roland-Garros.

La tyrolienne part du deuxième étage de la Tour Eiffel, à 115 mètres du sol. © Radio France / Rosalie Lafarge

Voler au dessus du Champ de Mars ? C’est possible. Jusqu’au 11 juin, une animation propose de se jeter du deuxième étage de la Tour Eiffel. Au dessus de l’air parisien, et (presque) à la vitesse d’un smash.

Pour Mickaël Courcous, directeur de l’agence Ubi Béné, organisatrice de l’événement :

On va un peu moins vite quand même, puisque les vols s’effectuent aux alentours de 95 km/h, ce qui est un peu en dessous d’un smash

L’expérience, appelée le “Smash Perrier”, commence au deuxième étage de la Tour Eiffel, à 115 mètres au dessus du sol. L’atterrissage est prévu 800 mètres et un peu plus d’une minute plus loin, à l’école militaire.

Pour ceux qui ont le vertige, il est néanmoins possible de s’élever au dessus des airs, tout en gardant les pieds sur terre : des casques de réalité virtuelle sont disponibles pour profiter autrement de l’expérience.

Si les inscriptions et le tirage au sort sur internet sont clos, il est toujours possible de gagner des tickets directement sur place.