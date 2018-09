C'est le rendez-vous biennal des amateurs de golf : le tournoi au sommet qui oppose les meilleurs golfeurs américains à leurs challengers européens. Cette année, c'est près de Paris qu'ils s'opposent. Dans un Golf national qui se prépare à recevoir, dans un mois, quelque 200 000 personnes.

A un mois du traditionnel affrontement entre les meilleurs joueurs de golf américains et européens, le Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines met la main aux derniers préparatifs de la Ryder Cup. © Radio France / Fabrice Rigobert

C'est une première en France pour cette prestigieuse compétition. Du 28 au 30 septembre, la Ryder Cup réunira les 24 meilleurs joueurs de golf d'Europe et des États-Unis à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris. Tous les deux ans, elle oppose les deux continents depuis 1927. Et tous les deux ans, elle mobilise un large public, devant le petit écran et autour des greens.

Le Golf national de Guyancourt, qui héberge traditionnellement l'Open de France, a donc dû s'adapter. Pour la 42e édition de la Ryder Cup, le site doit pouvoir accueillir quelque 200 000 spectateurs, qui suivront les deux équipes sur le parcours ou sur les écrans géants. A un mois de l'événement crée par l'Anglais Samuel Ryder, Fabrice Rigobert, pour France Inter, a visité le chantier de la démesure.

© Radio France / Fabrice Rigobert

Au bout du trou numéro 16, une installation sur trois niveaux 4 mètres plus longue que l'hôtel du golf, qui compte pourtant 130 chambres, a été installée. 8 000 repas assis seront servis chaque jour de compétition.

© Radio France / Fabrice Rigobert

Parmi les structures (provisoires) qui accueilleront les amateurs de golf, un magasin géant, deux fois plus grand qu'un terrain de football.

© Radio France / Fabrice Rigobert

Clou du spectacle, au départ du trou numéro 1, c'est la plus grande tribune jamais construite pour la Ryder Cup qui culmine à 22 mètres de haut. Elle peut accueillir 6 800 spectateurs.

Dans un mois, 60 000 personnes fouleront chaque jour les fairways du Golf national dans une ambiance électrique pour voir Jordan Spieth et Tiger Woods, ou des stars comme Michael Jordan. Côté français, Dany Boon et le président de la République Emmanuel Macron sont attendus.