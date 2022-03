Maxime Sorel avait fini en 2021 à la 10e place du Vendée Globe. On a coutume de dire que le tour du monde à la voile en solitaire et sans escales est "l’Everest des Mers." Maxime Sorel veut s’attaquer maintenant à l’Everest, le vrai. Un défi qu’il veut aussi dédier aux malades de la mucoviscidose.

Maxime Sorel (à droite) quitte souvent les pontons pour venir s'entraîner à la montagne avant de s'attaquer à l'ascension de l'Everest au printemps 2023. © Jérémy Sorel

Maxime Sorel est un pur produit de la mer. Né à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), il tire ses premiers bords au large de Cancale avant le baptême du feu en 2014 : une traversée de l’Atlantique en course pour la Route du Rhum. Il a 28 ans à l’époque. La montagne, c’était juste quelques jours de vacances en famille mais déjà avec une grande fascination pour les cimes. "Je me rendais bien compte que ces grosses montagnes m’attiraient", se souvient-il. "Je ressens beaucoup les énergies et quand je suis dans cet environnement, je me sens vraiment apaisé. J’avais envie d’en faire plus et de monter plus haut. C’est de là que ça vient."

D’autant que son frère, le responsable de son projet de courses au large, s’installe à Annecy. Il multiplie les allers-retours entre sa base en Bretagne, la Mayenne où se trouvent ses principaux sponsors et les Alpes. C’est décidé ! Entre deux épreuves en mer, Maxime Sorel explore de plus en plus l’univers de la montagne : l’ascension du Mont-Blanc, puis celle en début d’année du Kilimandjaro, le point culminant de l’Afrique.

"Retrouver les sensations connues lors de ma première traversée de l'Atlantique en solitaire"

A peine redescendu, le marin de 35 ans se met maintenant en tête de gravir le plus haut sommet de l’Himalaya et ses 8 848 mètres dans un projet baptisé : "Mon double Everest". Une référence au Vendée Globe que les organisateurs ont vite qualifié comme "l’Everest des Mers."

"J’ai envie de retrouver les sensations que j’ai connues lors de ma première traversée de l’Atlantique en solitaire", explique Maxime Sorel. "J’ai ressenti des choses que plus jamais je n’ai pu ressentir. Quand je fais de la montagne, vu que je ne maîtrise vraiment pas le support, je ressens des choses comme ça. Je ressens plus le danger. J’ai un vrai goût pour l’alpinisme."

Début 2022, Maxime Sorel (en blouson jaune, au centre) a gravi le Kilimandjaro avec des membres de l'association Vaincre la Mucoviscidose dont il est le parrain. / Maxime Sorel

Comme lorsqu’il a gravi le Kilimandjaro il y a quelques semaines, le Malouin embarque avec lui l’association Vaincre la Mucoviscidose dont il est le parrain depuis longtemps. "C’est un défi qui a beaucoup de sens vis-à-vis de mon engagement. Là-haut, je vais me mettre en difficulté de capacité respiratoire, comme les patients le sont. C’est un défi sportif avant tout mais aussi un défi humain."

"Allez au bout de vos rêves"

C’est aussi l’occasion pour lui de faire passer un message. "Quand on est gamin, on veut être à la fois pilote de Formule 1 et médecin. Et quand on grandit, on se met des barrières et on n’ose pas les franchir. C’est ça que j’ai envie de dire au gens : allez au bout de vos rêves !"

Dixième pour son premier Vendée Globe, Maxime Sorel fait construire un nouveau bateau avec pour objectif la Route du Rhum en novembre. / Jean-Marie Liot

Deux mois d'ascension

L’ascension est programmée entre avril et mai 2023. Ils seront deux, accompagnés de sherpas. Il faut en général 45 jours pour rallier le sommet, lui prévoit deux mois. Et s’il y parvient, Maxime Sorel serait le premier marin-alpiniste à boucler à la fois un tour du monde à la voile et l’ascension de l’Everest. "Je vois plus de dangers dans la montagne que dans mes navigations", constate le Malouin. "Les chiffres le prouvent : il me semble que le taux de mortalité pour l’ascension de l’Everest est de 1%. Il faut rester humble face à ça. Il y a toujours des histoires de mer où il s’est passé des choses et des histoires de montagne où il s’est passé des choses. Quand les marins et les montagnards se rencontrent, on a des sujets similaires. Eux n’arrêtent pas de dire qu’ils ne seraient pas capables d’aller naviguer comme on fait et nous leur disons qu’on ne pourrait pas passer autant de temps dans la montagne. Au final, on est pareil."

Le navigateur va multiplier les sorties et les entraînements en montagne mais il n’en oublie pas la mer. Son nouveau monocoque est toujours en chantier à Concarneau et il sera mis à l’eau fin juin avec pour ambition de prendre le départ de la prochaine Route du Rhum (le 6 novembre à Saint-Malo, chez lui) et d’enchaîner avec un nouveau Vendée Globe. Dans les 3 prochaines années, Maxime Sorel ne va pas chômer !