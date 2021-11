Nouvelle soirée ubuesque, dimanche soir en Ligue 1 de football : le match OL-OM a été interrompu au bout de cinq minutes de jeu, après que l'attaquant marseillais Dimitri Payet a été touché par une bouteille d'eau en plastique lancée depuis les gradins. Après deux heures d'attente, tout le monde se renvoie la balle.

Le match a été interrompu après que le joueur Dimitri Payet a été touché par un jet de bouteille. © AFP / JEAN CATUFFE / DPPI

La rencontre phare de la 14e journée de Ligue 1 a vite tourné au fiasco. Cinq minutes après le début du match OL-OM, le capitaine marseillais Dimitri Payet, alors qu'il s'apprête à tirer un corner, est touché à la tête par une bouteille d'eau pleine lancée depuis les gradins. Il s'écroule, et l'arbitre Ruddy Buquet renvoie les deux équipes au vestiaire. L'auteur présumé du jet est rapidement interpellé et placé en garde à vue.

Une heure après, le speaker du stade annonce la reprise du match : la Ligue de football professionnel regrette cette décision, les Lyonnais s'échauffent, pas les Marseillais. Pendant ce temps, le public de l'Olympico (le nom donné aux matches entre les deux Olympiques, Marseille et Lyon), désabusé, siffle et quitte le stade. "On n'a pas le temps de profiter, et ça s'arrête, à cause d'une seule personne... Ca donne une mauvaise image du club. Tout le monde est déçu, on a tous payé pour rien", déplore Aymeric, supporter lyonnais. Le stade se vide petit à petit et à 22h40, le speaker annonce finalement l'arrêt définitif du match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Arbitre, clubs et préfet se rejettent la balle

"Ce qui est très désagréable pour les 56 000 personnes et pour les gens qui ont suivi ça à la télévision, c'est la durée des débats, et surtout le volte-face, devant la ligue, devant les représentants de l'État, devant la procureure, de la décision qui appartient à l'arbitre", déplore le patron de l'OL Jean-Michel Aulas. L'arbitre, lui conteste cette version des faits et assure que sa décision "a toujours été de ne pas reprendre". Mais le préfet conforte Aulas et assure que l'arbitre a changé d'avis.

Le président de l'OM Pablo Longoria refuse la polémique : "Nous sommes ici pour analyser l'avenir du football, c'est le moment de se poser des questions et d'ouvrir une période de réflexion", a-t-il déclaré. Alors que tous les acteurs du match se renvoient la balle, la commission de discipline de la LFP doit se réunir en urgence ce lundi.

Un point de non-retour en Ligue 1 ?

Depuis le début de la saison, la Ligue 1 a été marquée par de multiples incidents. Il y en a eu à Montpellier dès la première journée, déjà contre un joueur de l'OM. Puis fin août, quand Dimitri Payet avait déjà reçu un premier jet de bouteille à Nice, ce qui avait entraîné un envahissement de la pelouse. La LFP avait à l'époque infligé plusieurs matches à huis clos aux Niçois ainsi que deux points de moins au classement dont un avec sursis.

Quelques sanctions qui ne suffisent plus aujourd'hui, selon l'ancien gardien Jérôme Alonso : "On voit le laxisme de la commission de discipline. Les abrutis seront toujours là, parce que sur 58 000 spectateurs il y a 50 cons. Ce n'est pas énorme, mais ceux-là gâchent la vie de tout le monde. Un jour, il y aura un incident grave : là, Dimitri s'est relevé donc ça va. Il a pris la bouteille derrière l'oreille, s'il la prend sur la tempe ou dans l'œil on aura certainement un discours plus grave".

Le politique semble d'ailleurs admettre le problème dans cette échelle des sanctions : la ministre Roxana Maracineanu appelle à une prise de conscience "immédiate et radicale" des acteurs du football français et appelle à un arrêt automatique de chaque match dès lors qu'il y a un incident.