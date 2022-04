La guerre en Ukraine donne une résonnance particulière aux Invictus Games, une compétition sportive qui se déroule à la Haye (Pays-Bas). Les athlètes sont des militaires blessés. 17 nations y participent dont une délégation ukrainienne : ses soldats ont quitté le front le temps de ces épreuves.

Comme la plupart des soldats-athlètes ukrainiens des Invictus Games, Volodymyr Musyak retrournera se battre après la compétition. © Radio France / Jérôme Val

Pendant son épreuve de tir à l’arc, Volodymyr Musyak a déposé sur une chaise une grande photo de son entraîneur, Dmytro Sydoruk : un visage plutôt jeune, souriant. Il aurait dû être à la Haye aux Pays-Bas, à ses côtés. "Mon entraîneur est mort il y a neuf jours au combat, le 8 avril", raconte-t-il en anglais à France Inter. "Il devait venir avec nous. J'emporte son portrait partout où je vais, comme lors de la cérémonie d’ouverture et sur tous les sites de compétition. Tout à l’heure quand je me suis qualifié, j'ai pleuré en pensant à lui. Je l’ai fait pour lui."

L'Ukraine fait partie des 17 nations présentes cette année aux Invictus Games © Radio France / Jérôme Val

Ce soldat originaire de la région de Poltava, sur la route entre Kharkiv et Dnipropietrovsk, est venu avec sa femme et son fils, assis dans la petite tribune du stand de tir en agitant le drapeau ukrainien bleu et jaune. Il y a quelques jours encore, ce père de famille était au combat. "Dans mon esprit et dans mon cœur, je suis toujours en Ukraine, avec mes camarades", insiste Volodymyr Musyak en montrant son front et sa poitrine avec l’index. J'ai quitté la guerre pour venir mais je vais retourner sur le front dès que cette compétition sera terminée."

Plusieurs membres de la délégation ukrainienne manquent à l'appel, comme Yuliia Paievska, faite prisonnière par les Russes à Marioupol. © Radio France / Jérôme Val

La délégation ukrainienne devait compter une vingtaine d’athlètes pour ces Invictus Games. Au final, elle est réduite. Le 13 mars dernier, l’un d’entre eux est décédé au front. Il s’appelait Serhii Karaivan. "Ça a été très dur d’apprendre sa mort alors que nous nous préparions pour cette compétition", explique Oksana Horbach, manager de l’équipe ukrainienne. "À chaque fois que nous gagnons une médaille ici à la Haye, c’est une façon de lui rendre hommage."

Une athlète dans une prison russe

Une autre athlète n’a pas pu faire le long déplacement jusqu’aux Pays-Bas. Yuliia Paievska est prisonnière des Russes, raconte Volodymyr Musyak. "Elle est entre leurs mains. Yuliia était volontaire médical à Marioupol. Les Russes l'ont capturée, elle est aujourd’hui dans une prison russe." Un accompagnateur ukrainien déploie dans une tribune un grand panneau où s’affiche le visage de la jeune femme habillée d’une veste treillis et ce message écrit en rouge : #SaveTaira.

Les Ukrainiens reçoivent des signes de soutien et d'encouragement de la part des autres soldats blessés, comme ici Volodymyr Musyak avec un militaire français. © Radio France / Jérôme Val

Sur ce terrain sportif des Invictus Games, la solidarité avec l’Ukraine joue à plein entre militaires. Beaucoup échangent leur drapeau avec celui de l’Ukraine. Les concurrents se tombent dans les bras, font des photos. Lors de la cérémonie d’ouverture, il y a eu ce discours du Prince Harry, le fondateur de cette compétition en 2014. "Vous le savez, nous sommes avec vous", a-t-il martelé devant 5.000 personnes. Et le plus jeune des fils du prince Charles de rajouter, en se tournant vers les Ukrainiens : "Vous m’avez dit être venus ici, non pas pour montrer simplement votre force, mais pour dire votre vérité, la vérité de ce qui arrive à votre pays. Le monde est uni avec vous. Et encore, vous méritez plus."

Cette semaine de compétition sportive à la Haye est une parenthèse pour les Ukrainiens et Volodymyr Musyak. Avant que tous ne retournent dans leur pays en guerre.