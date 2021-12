C'est une première qui va faire date à deux ans et demi de Paris 2024 : les premiers championnats du monde officiels de breaking sont organisés ce samedi à Paris alors que le break-dance va faire son entrée aux prochains Jeux olympiques d'été. Pour préparer cet événement, la filière se structure.

Depuis plusieurs mois, l'équipe de France de breaking se prépare à l'INSEP, le temple des sportifs de haut-niveau français © Radio France / Jérôme Val

En cette fin d’après-midi d’automne, les dernières consignes sont données avant une battle d'entraînement. Une battle ? Entendez un duel à deux danseurs sur fond de musique qui résonne à partir d’une petite enceinte. Nous sommes dans la salle de danse de l'INSEP dans le bois de Vincennes à Paris. LINSEP : l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance, la fabrique des champions où s’entraînent désormais plusieurs fois par an l’équipe de France de breaking.

"Il y a deux ans, je ne me serais jamais vue m’entraîner avec de si grands sportifs, des gens que j’admire", s’émerveille Carlota, 19 ans, l'une des meilleures B-Girl française (le terme utilisé pour désigner une danseuse). "Au final, je m’entraîne à côté à côté d’eux, dans leur salle. On partage aussi des expériences à travers nos sponsors et ça, c’est une vraie chance. Il y a les Jeux mais j’accorde beaucoup d’importance à ce qu’on est en train de vivre maintenant : la préparation, tout ce qui se met en place. Et ça me donne envie de profiter de tout ça."

"M'exprimer devant les gens"

Comme Carlota, ils sont une petite dizaine à s'entraîner avec l'équipe de France de breaking. Trois d'entre eux doivent participer à ces premiers championnats du monde à Paris. C'est le cas de Marlone Alvarez, lui-aussi 19 ans, originaire d'un petit village à côté de Nîmes. "J’avais vu ça à la télé et ça m’a marqué. J’ai dit à ma mère : 'C’est ça que je veux faire.' Elle m’avait emmené dans beaucoup de sport : le football et je n’ai pas aimé, la boxe et je n’ai pas aimé. J’ai essayé le premier cours de break dance et j’ai su que c’était ma passion. À l’époque, je n’avais que dix ans. Je suis très timide et ça me permet de m’exprimer devant les gens."

A 2 ans et demi des Jeux Olympiques de Paris, les danseurs français se préparent comme des sportifs professionnels © Radio France / Jérôme Val

Pour Carlota aussi, c’est une passion de jeunesse qui s’est transformée en métier. "A la base, j’étais venue pour faire du judo et on m’a ramenée au break. J’ai fait un premier cours d’essai et ça a été mon coup de cœur."

Aujourd'hui, les danseurs sont tous professionnels et ils ont le statut le sportif de haut-niveau. Depuis l'intégration du breaking au programme de Paris 2024 il y a presque un an, cette discipline a changé de dimension. "Etre reconnu en tant que sport de haut-niveau, ce n’était le cas auparavant", explique Abdel Mustapha, entraîneur-coordinateur national au sein de la fédération française de danse. "Maintenant, on a un statut officiel. Il y a un diplôme d’entraîneur de breaking qui a vu le jour. On est sur de la structuration officielle là où elle n’était pas reconnue avant."

"On se sent respectés et valorisés"

Avec cette professionnalisation grandissante, le regard est en train de changer sur les danseurs, se réjouit Dany-Dann. A 33 ans, ce B-Boy, également aide-soignant dans un EHPAD à Perpignan, a démarré le breaking il y a 18 ans. "C’est un sacré chemin qui a été parcouru. Il y a une évolution des choses, on se sent plus ou moins respectés et valorisés dans notre art. Le regard a changé oui ! C’est une danse de la rue mais on peut poser un cadre autour et ressembler à des athlètes." Le breaking français tente de se structurer pour arriver au sommet chez lui, à Paris 2024.