C'est l'un des fléaux qui gangrènent le sport mondial et la France n'y échappe pas : la manipulation des compétitions et son pendant, les matches truqués et les paris suspects. Ce phénomène a pris de l'ampleur avec la pandémie de Covid-19. Interview.

Différentes applications de paris sportifs sur des téléphones, en juillet 2021. © Maxppp / Dylan Meiffret

Les paris sportifs truqués ont explosé depuis le premier confinement. C'est l'un des enseignements d'un colloque organisé cette semaine par l'IRIS (l'Institut de relations internationales et stratégiques). Pas de matchs, plus de compétitions, aucun spectateur et pourtant, le nombre de paris suspects a bondi : une hausse 45% de signalements pour des cas graves entre 2019 et 2020 au sein du GLMS (Global Lottery Monitoring System), groupement réunissant une trentaine de pays, dont la France, pour lutter contre la manipulation des compétitions sportives. Gilles Maillet, directeur de l'intégrité du sport de la Française des jeux, en est le vice-président.

FRANCE INTER : Pourquoi les paris sportifs suspects n'ont pas disparu avec l’arrêt des compétitions pendant le premier confinement en 2020 ?

GILLES MAILLET : "Certes, il n’y a plus eu de compétitions pendant deux à trois mois en 2020, mais après, elles ont rapidement repris, même sans public. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'économie a souffert dans pas mal de pays et donc le sport a souffert. En réalité, partout dans le monde, le sport a été fragilisé économiquement et c'est ça qui fait le lit du crime organisé. Les criminels vont essayer de manipuler les compétitions parce qu’ils ont en face d'eux des gens qui sont en demande, en besoin d'argent tout simplement. Que ce soit des clubs ou parfois des athlètes. Les sportifs ont eu beaucoup moins de revenus, voire plus de revenus du tout. Et il y a des championnats où les revenus moyens sont extrêmement faibles. Je ne parle pas nécessairement de la France, justement, et c'est tout le problème."

Sur cette période, on observe une hausse des cas sérieux de fraude assez conséquente !

"Oui, tout à fait. C’est ce qu’on a vérifié en surveillant les paris sportifs. Ces cas que l’on considère comme suffisamment sérieux, on les classe dans notre gradation, les jaunes et les rouges, du plus grave au moins grave avec des éléments concordants. On en a relevé 210 en 2019, 303 en 2020, donc une augmentation de 45%. Et aujourd’hui, on voit que l’effet dure puisqu’on est à peine à 5% en dessous du nombre de cas de 2020. C'est l'impact économique de la pandémie qui dure et qui justement crée des conditions favorables à des risques de manipulation. Tous les sports sont concernés : le football, le basket, le tennis, mais aussi le volley ou le badminton."

La reprise des compétitions avec du public ne permet-elle pas d'enrayer ce phénomène ?

"On est toujours dans l'impasse. Finalement, il n'y a pas de raisons que la pandémie épargne le sport plus que d'autres secteurs. Il n'y a pas eu non plus les systèmes de soutien et de relance dans tous les pays comme ce fut le cas en France. Dans certains pays, le soutien aux championnats ou à certains sports n'est pas forcément la priorité des gouvernements. En fait, l'impact de la pandémie dure encore et il va encore durer un moment."

Parallèlement, vous avez observé un autre phénomène : l'augmentation des paris sur l'esport, les compétions de jeux vidéo. C'est nouveau ?

"Les paris sur l'esport se sont effectivement beaucoup développés en 2020, notamment quand il y eut l'arrêt des compétitions sportives classiques. Ça n’est pas le cas en France parce que cette pratique est interdite. Mais beaucoup de sites de paris ailleurs dans le monde ont proposé de plus nombreux paris sur du esport. Donc ça a boosté fortement les paris et du coup, ce mouvement est resté. C'est loin d'être à la hauteur des montants pariés sur les sports les plus populaires. Mais ça monte, et ça bénéficie vraiment du phénomène de pandémie 2020."

Est-ce que dans ce secteur où il y a très peu de règlementations, il existe des risques de dérapages et de dérives ?

"Il n'y a pas de Fédération internationale du esport, ni même nationale. En France, il existe un code du sport, par exemple : c’est la loi qui s'applique à tout le mouvement sportif, mais qui ne s'applique pas au esport. C’est aussi un secteur très lié au monde des éditeurs de jeux. Il n'y a pas du tout d'encadrement ni de gouvernance aussi organisée que dans le sport, ce qui crée un terrain assez favorable à des manipulations. De fait, on voit qu'il y a des manipulations. Il y a heureusement une organisation que l'on connait, qui s'appelle EA Sports Integrity Commission, qui essaie d'autoréguler ce marché et qui d'ailleurs prononce des sanctions. Mais on est loin, évidemment, d'une organisation de surveillance et de sanction comme elle peut exister dans le monde du sport."