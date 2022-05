Ce sont les bateaux volants les plus rapides du monde. Ils font leur retour pour une saison 3 du circuit Sail GP qui démarre ces 14 et 15 mai aux Bermudes. L’ambition de ces catamarans, Formule 1 des mers, est de proposer un spectacle inédit sur l’eau. Dix pays sont en lice dont la France.

Les bateaux du Sail GP parviennent à voler au-dessus de l'eau et dépassent régulièrement la vitesse folle des 100 km/h © Sail GP

Arrivé à l'automne dernier, Quentin Delapierre est le nouveau skipper du bateau aux couleurs françaises. Le Breton de 29 ans a dû apprendre en accéléré à piloter ces machines. Double vainqueur du Tour de France à la voile, il est issu de la voile olympique, il a d’ailleurs participé aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo (il a fini avec Manon Audinet à la 8ème place en Nacra 17). Mais en intégrant le circuit de Sail GP, Quentin Delapierre débarque sur une autre planète. "Le problème de ces engins, c’est qu’ils ne font qu’accélérer et on atteint très vite des vitesses que l’on ne connaissait pas, rigole-t-il. A Sydney, on a fait 52 nœuds, environ 100 km/h. Je n’avais jamais atteint cette vitesse-là. Sur le moment, on sent que tout le corps est en éveil et on n’a pas envie de faire la moindre petite erreur. Mais en même temps, on va chercher ça parce qu’il y a de l’adrénaline."

Avec 6 équipiers à bord pendant les courses, ces machines volantes en suspension sur l'eau vont s'affronter sur 11 sites différents à travers le monde. / Sail GP

Et c'est bien l'ambition de ce spectacle sur l'eau : aller vite, toujours plus vite, quitte à flirter parfois avec les limites. Les crashs et les collisions entre bateaux (sans gravité pour les navigants) ne sont pas rares. Les conditions de sécurité à bord sont draconiennes avec des équipements de survie très poussés : une petite bouteille d’oxygène si on reste coincé sous l’eau, un couteau pour couper les filins…

"Ca devient magique" Quentin Delapierre

Les formats de course sont hyper resserrés pour assurer le spectacle. Les dix catamarans avec leurs grands foils pour leur permettre de voler à 1,5 mètre au-dessus du niveau de l’eau sont tous identiques. Ils sont à la lutte en même temps, près des côtes au plus près des spectateurs. Une formule gagnante ! "Ça devient magique, s’extasie Quentin Delapierre. Il y a très peu d’espaces. Tout est fait pour que ça soit visuel, très proche des spectateurs qui sont à terre, parfois à moins de 20 mètres d’eux. Du coup, notre zone de jeu se réduit mais on ne ralentit pas. C’est quelque chose qui était inconnu dans le monde de la voile."

Quentin Delapierre est le nouveau pilote du bateau français / Sail GP

Le circuit de Sail GP, créé et financé par Larry Ellison, un richissime homme d'affaires américain, a conquis le monde. Il existe désormais onze étapes sur tous les continents dont de nouvelles épreuves à Dubaï ou Singapour. Celle de Saint-Tropez qui aura lieu en septembre est conservée pour la deuxième année consécutive. Les bateaux en lice sont un concentré de technologie et la France a son mot à dire dans cette course aux innovations. "C’est extraordinaire parce qu’on vit la voile de demain", raconte le pilote tricolore. "On est avec les meilleurs ingénieurs, avec la meilleure ligue au monde. Grand prix après grand prix, la vitesse maximale est battue. Tous les gens qui viennent sur les sites sont très surpris par l’intensité des régates, ça prend aux tripes. La recette est en train de prendre et il y a de plus en plus de monde qui nous suit."

L'ambition de ce nouveau circuit de courses est proposer un vrai spectacle sur l'eau au plus près des spectateurs à terre. / Sail GP

Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'équipage français, composée cette année de dix membres, dont quatre femmes, s'est entraîné en Irlande du Nord dans un simulateur ultra-moderne, le seul au monde qui existe à l’heure actuelle. "J’y suis allé trois fois", détaille Quentin Delapierre. "C’est complètement immersif, c’est comme si vous étiez au Futuroscope dans une attraction avec une nacelle sur vérins. Sauf que là, la nacelle est une partie de la coque réelle du bateau avec tous les boutons, ma barre, etc… tout est identique. C’est précieux puisque nous avons moins d’expérience que d’autres bateaux. Et en plus, on est au sec !!"

La France espère bien figurer pour cette troisième saison du Sail GP, en accrochant des podiums. Pourquoi pas dès ce week-end dans les eaux bleu turquoise de l’île des Bermudes.