Les biathlètes français Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont offert samedi matin à la France la première médaille des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en remportant l'argent sur le relai mixte en biathlon.

De gauche à droite, Quentin Fillon Maillet (France), Johannes Thingnes Boe (Norvège) et Eduard Latypov (ROC) sur la dernière ligne droite du relai. © AFP / Ramil Sitdikov / Sputnik

Première médaille. La France a décroché l'argent au relai mixte en biathlon, samedi matin, au premier jour de la compétition officielle des Jeux olympiques de Pékin 2022, au terme d'une course pleine de suspens sur le site venté de Zhangjiakou. Les biathlètes français Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont terminé derrière les Norvégiens et devant les Russes.

Champions olympiques du relais mixte il y a quatre ans à Pyeongchang (Corée du Sud) dans une composition totalement différente, les biathlètes français, en argent cette fois-ci, apportent ainsi la première médaille des JO-2022 à la délégation tricolore.

La Norvège, première nation primée

Surle pas de tir exposé de Zhangjiakou, le vent s'est avéré être un acteur important, voire décisif. Comme à Yanqing, l'autre site olympique de montagne, où le vent est venu perturber la matinée puisque le troisième et dernier entraînement de la descente hommes, prévue dimanche, et celui du saut à ski femmes ont été annulés.

Le premier titre olympique de ces 24e Jeux olympiques d'hiver avait déjà été décerné sans surprise ni suspense à la Norvégienne Therese Johaug en skiathlon, épreuve où les concurrentes alternent 7,5 km en ski classique puis la même distance en skate avec un passage au stand pour changer de ski.

Au total, six médailles d'or viendront récompenser cette "première" journée de compétition, avec, outre le skiathlon, le biathlon et les bosses, le saut à ski (tremplin femmes), le short-track (relais par équipes mixtes) et le patinage de vitesse (3000 m femmes).