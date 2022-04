A l’approche du second tour de l’élection présidentielle, ce dimanche, les sportifs montent au créneau pour faire barrage au Rassemblement national. Judokas, rugbymen, handballeurs... ils sont nombreux et nombreuses à appeler à ne pas voter pour Marie Le Pen.

Gaël Fickou, l’international de rugby entouré de ses coéquipiers du Racing 92 sur scène pour appeler à faire barrage à l'extrême droite. © Radio France / Nicolas Peronnet

Parler politique dans le monde du sport est assez inhabituel, mais cette année, à l’occasion de l’élection présidentielle et de la qualification au second tour de Marine Le Pen (RN), nombreux sont les sportifs à s’exprimer contre l’extrême droite.

Il y a d’abord eu une tribune signée par plusieurs dizaines de sportifs de haut niveau : du basketteur Tony Parker à la nageuse Laure Manaudou, en passant par l’ancienne athlète Marie-José Pérec, le handballeur Nikola Karabatic, ou encore le navigateur Jean Le Cam, une cinquantaine de personnalités a appelé à faire barrage à l’extrême droite le 12 avril dernier. "Le vote pour un parti qui mettrait en danger les valeurs républicaines serait le pire des remèdes", signent-ils dans la tribune. Ils appellent à "faire barrage à l’extrême droite" en votant ce dimanche pour Emmanuel Macron, au deuxième tour de l'élection présidentielle.

Mardi 19 avril, à l’initiative des judokas français, un rassemblement de sportifs contre l'extrême droite a eu lieu à l'Institut du judo à Paris. Cette fois, ce sont 200 personnes qui avaient répondu présentes : sportifs, dirigeants, présidents de clubs ou de fédérations…

"Il faut garder nos valeurs de fraternité, de diversité", le rugbyman Gaël Fickou

En témoigne le rugbyman Gaël Fickou. Pour le joueur du XV de France, qui évolue au poste de centre au club du Racing 92, "c’est pas facile de dire ce que l’on pense dans le sport ou de se positionner, mais c’est important de refléter nos valeurs : celle du rugby, celles du sport en général. Tous les extrêmes ne sont pas bons et il faut garder nos valeurs de fraternité, de diversité." Gaël Fickou explique que "quand on vient d’un milieu populaire, la diversité on a grandi avec et cela nous a apporté énormément, on veut garder ce côté fraternel. C’est l’avis de 99% des sportifs, on a l’habitude de vivre avec des origines différentes, des cultures différentes, des religions différentes et on s’accepte entre nous car on a ce lien fort, le sport nous réunit (…) on est comme des frères."

Pour autant, pas d’engagement politique pour le rugbyman. "Je ne veux pas être un porte-parole, prévient Gaël Fickou, ce qui est important est de raconter nos valeurs au quotidien et la diversité. Je joue avec Ibou Diallo qui est musulman, moi je suis chrétien, on est tous les deux originaires du Sénégal, c’est la France d’aujourd’hui (…) et on a la chance de pouvoir encore conserver cela."

D’habitude, les sportifs sont plutôt avares de commentaires politiques, laissant les tribunes au monde de la culture, plutôt absent de cette présidentielle. Mais cette année 2022 a été particulière pour eux : "La pression est de plus en plus forte, on a perdu un grand frère il y a quatre semaine, on a des valeurs, il faut les soutenir" confie Gaël Fickou. Allusion à Federico Martin Aramburu, le joueur de rugby argentin tué par balles à Paris, le 19 mars 2022. Il aurait été victimes de militants d’extrême droite, cela avait suscité une tribune signée par d’autres sportifs, qualifiant ce meurtre d’"assassinat d’idéologie d’extrême droite."

"Ça me fait peur", Safi N'Diaye, joueuse du XV de France et du Montpellier rugby club

Et puis d’autres sportifs ont choisi de s’exprimer librement, sans forcément signer de tribunes collectives. C’est le cas de Safi N'Diaye, la plus capée des joueuses de l'équipe de France féminine de rugby.

2 min Réécoutez l'interview de Safi N'Diaye, joueuse la plus capée du XV de France Par Fanny Lechevestrier

"Je n'ai pas signé de tribune, je n’ai pas été sollicitée pour en signer d’ailleurs (…) Mais je pense qu'on a la chance d'avoir une visibilité, je joue pour l'équipe de France, donc ma parole va être peut-être être un peu plus diffusée dans les médias. Et voilà, le message que j'ai envie de donner, c'est que ça me fait peur. Ça me fait peur. Après le premier tour, je vous avoue que ça me fait peur parce que j'aime, j'adore mon pays". Tous comme les sportifs réunis à l’institut du judo, elle veut défendre les valeurs apprises grâce au sport.

"Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de laisser à mes petites sœurs", Safi N'Diaye

"J'adore la France, je ne vivrai jamais ailleurs, j’adore ses valeurs qu'on transmet à nos jeunes, notre pays en lui-même et ça me fait peur de voir monter l'extrême droite ici dans ce pays. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais été aussi près du haut (NDLR Marie Le Pen), aussi près du but. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de laisser à mes petites sœurs, ce n'est pas ça notre pays. On joue pour le même drapeau, on s'entend tous très bien et je ne pense pas que c'est en montant les uns les uns contre les autres qu'on va régler tout ce qui se passe en France, plaide Safi N'Diaye. En France, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a des gens qui ont peur de l'insécurité, il y a plein de choses, mais ce n'est pas en divisant les gens que l'on peut qu'on peut réussir."