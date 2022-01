C’est l’une des courses de chiens de traîneau les plus dures au monde : la Grande Odyssée va partir ce samedi 8 janvier depuis la station de Samoëns en Haute-Savoie. 300 kilomètres sont à parcourir en 10 étapes. Parmi les 66 mushers (les pilotes de traineau) au départ, le benjamin s’appelle Pierrick Métier. Portrait.

Pierrick Métier, 25 ans, va prendre le départ de sa première Grande Odyssée en intégralité avec son attelage de huit chiens © Pierrick Métier

Musher chez les Métier, c’est une histoire de famille. Le père Serge, un dentiste installé dans la Somme, s’est pris de passion pour les chiens de traineau après avoir vu un film japonais, "Antartica", inspiré d’une histoire vraie. C’est le coup de foudre. Au début des années 90, il emmène toute la famille en Laponie. "Je fais du chien de traineau depuis que j’ai l’âge d’un an", se souvient Pierrick Métier. "Avec mes deux frères, on allait dans ce que l’on appelle le sac à chien. Sur l’avant du traineau, il y a un espace où on peut mettre des choses ou des personnes. On s’installait dedans."

La famille Métier multiplie les séjours dans cette région du Nord de l’Europe, "au minimum un mois chaque année." Des souvenirs gravés à jamais dans l’esprit de Pierrick. "Si vous me demandez mes vacances idéales, je vous dirai à chaque fois la Laponie. C’est l’harmonie avec la nature et avec les chiens. C’est ma définition du bonheur. C’est le paradis blanc." Contrairement à ses autres frères, c’est lui qui a hérité de la "passion" paternelle.

"Quasiment un marathon par jour à effectuer" Pierrick Métier

Seul bémol : Pierrick Métier est opticien à Langon, à côté de Bordeaux. Loin de ses parents et de leurs 17 chiens, loin des pistes enneigées de la montagne. Il faut se préparer autrement, en sortant avec les chiens sur les routes un peu boueuses de Picardie. Se préparer physiquement aussi. "La Grande Odyssée, c’est vraiment très physique, ça fait partie des courses les plus difficiles au monde", précise le jeune homme de 25 ans. Nous avons quasiment un marathon par jour à effectuer. Il faut un entraînement spécifique et courir assez souvent."

La Grande Odyssée est une épreuve qui se court par étapes dans les Alpes, épreuve très physique aussi bien pour les chiens que pour le musher. / Benoît Diacre

Car il ne faut pas croire que ce sont les chiens qui font tout le boulot. Le musher également est mis à contribution. "C’est une course assez compliquée avec beaucoup de dénivelé (10 000 mètres en positif)", détaille Pierrick Métier. "Si vous êtes debout sur le traineau quand ça monte, on n’avance pas. Donc à part dans les descentes, il faut courir non-stop ou pousser avec le pied, comme quand on est sur une trottinette."

Comme les humains, les chiens sont soumis à un rythme de sportifs de haut-niveau, comme ceux de Pierrick, des Alaskans Huskies typés nordiques. Avec même des risques de blessure. "Forcément, les chiens n’ont pas de chaussures", raconte le musher. "Ils ont juste leur coussinet et ça arrive très souvent qu’en marchant sur un morceau de glace, le coussinet peut s’ouvrir et ça saigne. Le chien se met à boiter." Des patrouilles de vétérinaires suivent les équipages pour soigner les animaux blessés.

"Une fierté personnelle"

Cette Grande Odyssée, le père de Pierrick l’a courue quatre fois. Pour Pierrick, c'est une première. Malgré l’éloignement géographique avec les chiens, il a réussi à créer un lien particulier avec la meute. "La communication avec les chiens est vraiment propre à chaque musher. Nous on a fait simple : pour dire d’aller à gauche, on dit à gauche. À droite, à droite et devant, devant."

C'est le père de Pierrick Métier, ici lors de sa dernière participation à la Grande Odysée en 2020, qui a transmis sa passion à son fils / Benoît Diacre

Le benjamin des mushers ne fait pas partie des favoris de cette 18ème édition de la Grande Odyssée Savoie / Mont-Blanc, certains participants étant des professionnels de la course de chiens de traineau. Mais il a une ambition pour son baptême du feu : tout simplement finir cette épreuve mythique, ce qui serait "une fierté personnelle". Comme pour prolonger l’histoire familiale.