Avec la multiplication des diffuseurs, suivre son équipe favorite à la télé commence à peser sur le porte-monnaie. Entre beIN Sports, Canal + - qui a perdu les droits de la ligue 1 en 2020 - ou encore RMC Sport, point sur les abonnements à souscrire pour danser à chaque but de la saison de football dans son salon.

Canal+ et beIN se partagent la diffusion de la Ligue 1 et la Ligue 2 de football, RMC Sport rafle l'Europe. © Maxppp / PHOTOPQR/LE PARISIEN

Vous rentrez de vacances et peut-être avez-vous regardé les premières rencontres de Ligue 1, Ligue 2 ou de la coupe de France au bar du camping. Mais une fois de retour à la maison, êtes-vous certain(e)s d'avoir souscrit les bons abonnements ?

Canal + et beIN Sports pour la Ligue 1 Conforama et la Domino's Ligue 2

Pour le moment, pas de changements pour la Ligue 1 Conforama dont la deuxième journée a lieu ce week-end. Si Canal+, pour la première fois depuis 1984, ne diffusera plus les matches de cette compétition pour la période 2020-2024, la chaîne cryptée historique conserve les trois grosses affiches du week-end, soit 21h le vendredi et le dimanche, 17h le samedi. Son concurrent qatari diffuse quant à lui sept matches en direct et les autres en différé, soit 15h et le multiplex le samedi, 15h et 17h le dimanche pour beIN.

C'est sensiblement la même chose pour la Domino's Ligue 2, qui a repris fin juillet. Canal+ diffuse la grosse affiche de la Ligue 2 le lundi soir, beIN les 8 matches du vendredi soir et un match en direct le samedi à 15h.

Pour voir l'intégralité de la Ligue 1 et/ou de la Ligue 2, il vous faut débourser 34,90 euros par mois (19,90 euros par mois, sans engagement, pour Canal+, 15 euros pour beIN Sport). À noter que pour ce même prix, Canal+ propose un pack "chaînes sport" à 34,90 euros par mois pendant deux ans, au lieu de 49,90 euros qui comprend beIN mais aussi Eurosport notamment ou encore Foot+, la chaîne de Canal qui diffusera une grande partie des rencontres en coupe de la Ligue.

SFR rafle la Ligue des Champions et l'Europa league

Changement important, en revanche, du côté des compétitions européennes. RMC Sport, l'offre sport de l'opérateur SFR, diffuse la saison 2018/2019 de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa (même si certains matches pourraient être diffusés sur la TNT, sans précision pour le moment).

Les abonnés SFR devront débourser 9 euros par mois, sans engagement, pour regarder la Champions league et l'Europa league en ligne ou directement sur leur décodeur TV, en plus de leur abonnement internet. Les abonnés des autres opérateurs internet, en revanche, ne pourront se contenter pour le moment que de l'offre en streaming à 19 euros, les principaux fournisseurs Orange et Bouygues ayant indiqué, sans précision, leur souhait de proposer RMC Sport à leurs abonnés, tandis que Free, qui précise que des discussions sont en cours, a dénoncé les tarifs prohibitifs d'Altice.

Au total, un supporter de football, au hasard, du Stade rennais devra débourser 34,90 pour suivre son équipe en Ligue 1 Conforama et au moins 9 euros pour l'Europa League, soit minimum 43,90 euros chaque mois, sans compter l'accès à internet.