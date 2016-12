"Je ne peux pas aller plus loin"

Dans ses premiers mots, Thomas Coville a rappelé combien son défi lui a coûté sur le plan physique. Le Breton a réalisé seul ce qu'un équipage de 10 personnes faisait il y a six ans à peine : faire le tour du monde en moins de 50 jours.

Les records tombent les uns après les autres. Celui du Vendée Globe devrait également être battu à la mi-janvier. Là aussi, même constat : les meilleurs abaissent sans cesse les limites... Pour Jean-Yves Chauve, médecin du Vendée Globe, les marins de cette génération n'ont plus rien à voir avec les plus anciens.

"À l'époque, c'était plus des marins que des sportifs. Maintenant, il y a des préparateurs physiques, et ça a beaucoup changé les choses. Ces préparateurs ont bien conscience de ce qu'est la vie sur un bateau et des contraintes vraiment violentes qu'un bateau exige."