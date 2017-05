Les Américains de Oracle Team USA, coachés par le Français Philippe Presti, sont ultra favoris de cette 35e Coupe de l'America. Les qualifications se déroulent aux Bermudes.

Voile : Philippe Presti, l'entraineur français des Américains © Maxppp / Stéphane Lartigue

Les Américains d'Oracle Team USA qui sont toujours leaders au classement, devant les Néo-Zélandais et les Britanniques, affichent une solidité extrême pour la quête d'une troisième Coupe de l'America consécutive. Ces Américains qui sont coachés de main de maître par un Français, Philippe Presti, ancien skipper et barreur.

Coupe de l'America : Team Oracle USA, avec Jimmy Spithill © AFP / LLOYD IMAGES

Ce n’est pas le nom le plus réputé de la voile française, mais Philippe Presti, ancien double champion du monde de dériveur, est sans doute celui qui connaît le mieux les particularités de la régate. Ce n’est pas pour rien qu’il a été recruté par les Américains en 2008 sous sa férule, ils ont tout gagné : ils sont en course pour une troisième victoire de suite dans cette Coupe de l'America. "C'est dans leurs gènes, dans leur adrénaline. Ce serait contre-nature de ne pas gagner !"

Philippe Presti a accompagné l’incroyable évolution technologique de ces bateaux. En quatre ans, depuis la précédente édition, tout a changé. C’est pourquoi il se dit surpris par les progrès du Défi français, parti en retard avec le plus petit budget : "j'ai vécu des défis du même ordre dans le passé et je sais combien c'est dur. On est tout le temps à essayer de rattraper le temps perdu, de faire avec des bouts de ficelles..."

Cela fait plus de deux ans que le natif d’Arcachon vit aux Bermudes pour préparer au mieux cette épreuve… Les Américains, comme souvent, ne font jamais les choses à moitié.

