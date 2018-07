Jour J pour les Bleus. L'équipe de France de football affronte cet après-midi (16h, heure française) l’Uruguay, à Nijni Novgorod, à l’Est de Moscou. Après un match flamboyant contre l'Argentine ils jouent leur place dans le carré final de la Coupe du monde.

Ils n'ont pas encore la coupe du monde mais ils ont gagné le cœur des Français. Griezmann, Lloris, Olivier Giroud, Mbappé sont les chouchous des Français parmi les joueurs de l'équipe de France.

Antoine Griezmann, qui arrive largement en tête, cité par 63% des Français, dont 37% le citent en 1er.

Kylian Mbappé sera évidemment titulaire ce soir contre l’Uruguay. Un match qui sera particulièrement suivi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. C’est la ville où a grandi Kylian Mbappé et où il a commencé à jouer au football. Si la France gagnait la coupe du monde, Kylian MBappé ferait alors son entrée au Panthéon du football à 19 ans seulement. Le "petit prince de Bondy" y rejoindrait notamment le roi Pelé, vainqueur de la coupe du monde 1958, à seulement 17 ans.

Le match sera aussi très suivi à l'Elysée. Emmanuel Macron qui a d'ores et déjà annoncé qu'il se rendrait en Russie si l'équipe de France atteignait les demi-finales.

Pour Jacques Vendroux, qui couvre pour France Inter, sa 13e Coupe du monde, le match contre l'Uruguay sera nettement plus serré que contre l'Argentine.

Les joueurs sont dans un excellent état d’esprit, ils sont prêts de rentrer dans l’Histoire. L’Uruguay ce sera beaucoup plus compliqué qu’on l’imagine. Je pense que nous allons gagner. On va galérer mais on va gagner

Les Français joueront sans Blaise Matuidi, suspendu pour ce quart de finale. L’Uruguay devrait faire sans l’attaquant du PSG, Edinson Cavani, blessé au mollet. Blaise Matuidi ne sera pas sur le terrain, ni sur le banc cet après-midi. Le milieu de terrain est suspendu pour ce quart de finale mais il a prévu de prendre la parole dans le vestiaire. Et voici quel sera son message.

Il faut profiter du moment et tout donner pour tous les Français. On a envie d'aller le plus loin possible