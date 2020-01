David Stern a été à la tête de la NBA de 1984 à 2014. Pendant 30 ans, sous son règne, la ligue de basket américaine a gagné en visibilité planétaire et ses joueurs sont entrés dans le cercle très fermé des sportifs les plus riches du monde.

David Stern a transformé la NBA en une marque mondiale. © AFP / Frederic J. BROWN

"Un grand homme, mari, père, ami, homme d'affaires et visionnaire", ce sont les mots utilisés par le célèbre joueur de basket américain Magic Johnson pour rendre hommage à David Stern mort mercredi à l'âge de 77 ans. "David a fait de la NBA l'une des ligues les plus populaires du monde avec ses idées révolutionnaires" a ajouté l'ancien joueur des Lakers de Los Angeles.

Pendant 30 ans, ce fils d'un épicier devenu avocat a dirigé la ligue de basket américaine. A l'époque, la NBA perd de l'argent, des supporters et ne possède pas la couverture médiatique du football américain ou du baseball.

C'est à cette même époque que Michael Jordan, l'un des plus célèbres joueurs de basket de tous les temps, fait son entrée en NBA : "Sans David, la NBA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui... Sans lui, je ne serais pas arrivé là où je suis", a ajouté cette légende du basket.

Les joueurs de NBA devenus stars planétaires

Jordan, Johnson... si ces noms sont aujourd'hui aussi connus c'est évidement avant tout grâce à leur talent mais aussi à la capacité de David Stern à les médiatiser, à en faire de véritables stars planétaires. Sous son impulsion, la NBA a percé en France : "La France est aujourd'hui le plus gros marché européen pour les produits NBA : Stern l'a reconnu très tôt, dès 1988 il est venu nous voir à Paris pour essayer de comprendre le potentiel du marché européen", se souvient le commentateur George Eddy.

Le plus célèbre dirigeant de cette ligue de basketball a ainsi contribué à faire de la NBA une marque aux recettes juteuses et a donc permis à ces joueurs de devenir riches et célèbres. En 1984, leur salaire moyen était de 250.000 dollars, il passe à 5 millions de dollars en 2014 et à 7 millions aujourd'hui.

David Stern a aussi ouvert le basket aux joueurs non-américains comme l'actuel star des Bucks de Milwaukee, le grec Giánnis Antetokoúnmpo ou dans les années 2000, le français Tony Parker.

"Reposez en paix M. David Stern, LE meilleur commissaire qu'on n'ait jamais eu", a tweeté Shaquille O'Neal, le célèbre joueur des Lakers de Los Angeles.