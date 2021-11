La Fédération Française de la Lose (FFL), compte twitter satirique aux 245 000 abonnés qui recense les pires exploits du sport français, publie sa Bible. Des JO de Paris en 1900 au pénalty raté de Mbappé lors du dernier Euro, un groupe de copains rend hommage à ces Bleu(e)s, qui ont un jour perdu, avec panache.

La Bible de la lose du sport français est parue ce mercredi aux Éditions Marabout © Radio France / Victor Vasseur

« La France a toujours eu un rapport spécial avec la défaite. » Ainsi commence la Bible de la lose [défaite en anglais] du sport français, 240 pages recensant les pires échecs des athlètes tricolores depuis plus cent ans, avec un humour sarcastique et fédérateur. Coupe du Monde, Roland Garros, Tour de France… Tous les sports y passent, et chaque athlète ayant un jour fait faire le yoyo au cœur des supporters y trouvera son nom.

Un ambassadeur de taille

« Il est possible qu'avec moins de poisse, je serais un peu moins populaire aujourd’hui », avance Thibaut Pinot, cycliste français malchanceux à qui il manque toujours un Tour de France. Il a accepté d’écrire la préface de ce livre, lui l’éternel blessé des grands rendez-vous. Convaincu que "l'humour et l'autodérision sont les deux remèdes les plus efficaces pour digérer les grandes déceptions", il est un fervent supporter du Paris-Saint-Germain depuis les années 2000, et avoue cultiver une certaine nostalgie des "années difficiles", pré-qataris, où le club lui a procuré "tellement d'émotions".

Thibaut Pinot pourrait être cité dans les tops tweets de la Fédération Française de la Loose ces dernières années. Mais il est beau joueur, et la FFL lui rend bien. En milieu d'ouvrage, elle consacre une double-page à « ce jour où Thibaut Pinot a remporté le Tour de France », le 26 juillet 2019. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien le jeune colombien Egan Bernal qui a grimpé sur la première marche du podium… Mais, et s'il l'avait gagné ? Pourquoi s'interdire de rêver ? Les administrateurs de la FFL, quatre copains rassemblés par leur passion pour le sport français, réécrivent cette journée rocambolesque, pour le plaisir de tous les supporters du Tour. Ce livre, comme le compte Twitter, créé en 2015, se veut "un exutoire collectif dans lequel les peines se transforment en rires et les désillusions en fierté".

Les "dossiers FFL"

Il y a des défaites qui sont entrées dans l'Histoire, au point d'éclipser les victoires. Schumacher, "le boucher de Séville" en 1982 et Sergi Roberto, "Monsieur Remontada" (FC Barcelone-PSG, 2017) y ont leur encart. Des tournois et des disciplines, où les Français perdent "mieux", avec "romantisme", selon la Fédération Française de la Lose. A ceux-là, elle consacre de véritables dossiers.

De quoi se replonger quelques instants dans le contexte de l'époque, et revivre, au bord de la route, le Tour de France 1989. Celui où Laurent Fignon a perdu à huit secondes près le titre qui devait consacrer son "grand retour". Pour la FFL, il fait parti de ces sportifs à qui la débâcle magnifique a octroyé un capital sympathie. Qui se souvient, près de 40 ans après, qu'il avait déjà gagné le Tour en 1983 et 1984 ?

Un certain nombre de pages sont également consacrées à Roland Garros, "illustre tournoi devenu temple de la lose tricolore". Le dossier commence par un hommage à celui qui lui a donné son nom, l'illustre aviateur, surnommé en fin de carrière "champion et des champions" (ici, la Fédé de la Lose n'aime pas trop), mais qui n'a heureusement, jamais excellé au tennis.

Les figures de la défaite

Dans les pages qui suivent, le livre fait la part belle à ces beaux perdants qui nous ont fait vibrer, qui ont "affolé l’espoiromètre"... Henri Leconte, Sébastien Grosjean, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga… "Retour sur ces fois où la France a eu la mauvaise idée d’y croire." Même Yannick Noah, seul français à avoir à ce jour remporté le tournoi, a failli mourir dans un accident de barbecue.

Entre anecdotes bien trouvées et photos emblématiques (Trezeguet, de dos devant le but, un certain 9 juillet 2006), les administrateurs de la Fédé de la Lose n’oublient pas de catégoriser les plus beaux gestes : "Comment bien casser sa raquette ?", et les plus belles manières de perdre. Benoit Paire, qui s'est lui-même un jour autoproclamé ambassadeur de la Fédé de la Lose, est évidemment de la partie.

L'écriture est lisse et l'iconographie bien pensée. L'humour potache, plutôt bien distillé. Soyons clair, ce n'est pas un livre pour les néophytes ; il est écrit pour les nostalgiques, supporters de l'ASM Clermont Auvergne (voir AS Montferrand), de Jean Alesi ou du golfeur Jean Van de Velde. Un hymne, tous sourires, à celles (peu nombreuses) et ceux qui sont allés au bout de l'effort, sans succès. Ceux qui ont fini la tête dans la boue, le dos en vrac ou les larmes aux yeux. De quoi réussir l'exploit, de redorer notre blason dans le cœur des Belges ?

La Bible de la lose du sport français, 29,90€, Éditions Marabout.