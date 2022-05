Les meilleurs lanceurs d'avions en papier se réunissent la semaine prochaine à Salzbourg en Autriche, à l'initiative de la marque Redbull. Deux étudiants français y participent, avec pour objectif de battre les records du monde de distance et de temps de vol.

Julien Mathieu, étudiant à l'ECE, qualifié pour les finales internationales du lancer d'avion en papier © Radio France / Nicolas Peronnet

C'est un championnat du monde qui ne se prend pas au sérieux : une feuille A4, une bonne technique de pliage, une gestuelle savamment étudiée et une bonne dose de sourires. Voilà les ingrédients nécessaires à un championnat du monde pour le moins décalé, et qui ne demande pas des heures et des heures d'entrainement, celui du lancer d'avions en papier ! Suite aux sélections françaises organisées le week-end dernier au musée Aeroscopia de Blagnac, près de Toulouse, deux étudiants participeront à partir de jeudi aux finales mondiales à Salzbourg.

Record à battre : 69,14 mètres

A Blagnac, Julien Mathieu a non seulement décroché son billet pour l'Autriche, mais aussi battu le record de distance, avec un lancer à plus de 40 mètres. "Ça part d'un délire avec deux potes", explique en souriant cet étudiant à l'ECE, une école d'ingénieurs parisienne, "je ne pensais pas devenir champion de France un jour, et surtout pas dans cette discipline". Entre deux examens de fin d'année, il a pris le temps pour France Inter de dévoiler sa technique.

Malgré sa performance avec son avion "qui ressemble plus à un javelot au final", Julien Mathieu reste loin du record du monde, officiellement établi à 69,14 mètres, bien plus que la moitié d'un terrain de foot !

Une catégorie "temps de vol"

Rien de bien sérieux dans cette compétition, "mais on se prend au jeu" reconnait Julien Mathieu. Il a son comité de soutien à l'école, son "coach" attitré, et il ne sera pas le seul étudiant français en lice pour un titre mondial. Paul Brebineau s'est lui qualifié dans la catégorie du temps de vol, avec un voyage pour sa création de 9,72 secondes.

Le hangar du musée Aéroscopia de Blagnac où les finales françaises se sont déroulées / Baptiste Fauchille/Red Bull Illume

Cet étudiant à l'ESTIA de Bidard, autre école d'ingénieurs près de Biarritz, a également mis au point une technique particulière, "après le pliage, je prends l'avion à l'envers et je le lance à la verticale, le plus haut possible. Ensuite il redescend en planant en cercle". Le record du monde de la spécialité, plus de 29 secondes, semble cela dit hors de portée.

Les finales mondiales de lancer d'avions en papier auront lieu du 12 au 14 mai 2022 dans le Hangar-7 de l'aéroport de Salzbourg en Autriche, qui abrite un musée de l'Aéronautique.