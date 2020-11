Loin de l'image lisse des grands joueurs d'aujourd'hui Diego Maradona ne s'est jamais rien interdit : volontiers bagarreur ou tricheur sur le terrain, le joueur le plus flamboyant de l'histoire du foot aimait les excès et les plaisirs de la vie.

Diego Maradona est décédé mercredi à l'âge de 60 ans. © AFP

"El Pibe de Oro", le gamin en or, Diego Maradona, est décédé à l'âge de 60 ans ce mercredi. Le joueur de foot le plus connu du monde était aussi un homme d'excès et d'images qui laisse derrière lui des milliers de clichés hauts en couleurs. De Buenos Aires où il a commencé à jouer au foot, à Buenos Aires où il est mort, à son domicile, voici 60 de ces clichés. Retour en images sur sa carrière légendaire.

1978, à Buenos Aires

Reconstitution de la chambre dans laquelle il vivait entre 1978 et 1980, à Buenos Aires © Getty / Gabriel Rossi/LatinContent

1979, à Tokyo

Diego dans l'équipe de jeunes de l'Argentine, à Tokyo © Getty / Allsport

1980, à Buenos Aires

Portrait de Diego Maradona, à Buenos Aires, en Argentine, en 1980. Le joueur est alors âgé de 20 ans. © Getty / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

1981, à Boca Junior

Quand il joue à Boca Junior, à Buenos Aires, en 1981 © Getty / Owen Franken/Corbis

1981, à la Bombonera

Stade de la Bombonera, Maradona a remporté le championnat d'Argentine avec la Boca, en 1981 © AFP / DIARIO POPULAR / NA / AFP

1982, en Espagne

Lors de la coupe du monde à Barcelone, face au Brésil © Getty / Foto:BONGARTS

1982, à Alicante, en Espagne

Diego Maradona pose pour la photo d'identité sur sa carte, à Alicante, en Espagne © Getty / eystone/Hulton Archive/Getty Images

1984, à Naples

Le 5 juillet 1984, Maradona rejoint le SSC Napoli pour la somme de 12 millions de dollars, un record mondial à l'époque. © AFP /

1985

Diego Maradona avant un match de qualification pour la coupe du monde face au Pérou, en 1985 © Getty / David Cannon/Allsport

1986, au Mexique

La chute spectaculaire de Diego Maradona, alors capitaine de l'équipe d'Argentine, lors de la finale de la Coupe du monde de football 1986 contre l'Allemagne de l'Ouest. © AFP / SVEN SIMON / PICTURE-ALLIANCE

1986, au Mexique

Quelques instants après, Maradona brandit la Coupe du monde. L'Argentine a battu l'Allemagne de l'Ouest 3-2. © AFP / STAFF

1987, à Buenos Aires

Diego avec le boxeur Carlos Monzon, à la remise d'un prix, à Buenos Aires en 1987 © Getty / Rafael WOLLMANN/Gamma-Rapho

1988, à Nancy

Diego Maradona, Pelé et Michel Platini lors du jubilé du joueur français à Nancy le 23 mai 1988, France. © Getty / Georges MERILLON/Gamma-Rapho

Sur les murs de Naples

Elevé au rang de Dieu par les Napolitains, Diego Maradona trône sur les murs du quartieri spagnoli de la ville. © AFP / ALBERTO PIZZOLI

1989, à Buenos Aires

Son mariage, à Buenos Aires, en Argentine, en novembre 1989 © Getty / Rafael WOLLMANN/Gamma-Rapho

1989, en Italie

Avec ses filles Dalma et Giannina, en Italie © AFP / Rino Petrosino / Leemage via AFP

1989, en Argentine

Diego Maradona s'essaye au ski sur les pentes de La Lenas, en Argentine, en août 1989 © Getty

1990

Lors de la coupe du monde 1990, l'Argentine bat l'Italie dans le stade de Naples, en demi-finale. © AFP / Daniel Garcia

1991

En 1991, il est arrêté avec un demi-kilo de cocaïne, puis condamné à 15 mois de suspension à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne. © AFP / Daniel Luna

Lors de son arrestation, à Buenos Aires © Getty / Rafael WOLLMANN/Gamma-Rapho

1992, à Séville

Portrait de Maradona, à Séville, Espagne le 24 septembre 1992. © Getty / Daniel BELTRA/Gamma-Rapho

1992, à Séville

Arrivée de Maradona et de son épouse Claudia à Séville, Espagne le 23 septembre 1992 © Getty / Daniel BELTRA/Gamma-Rapho

1992, à Séville

Le footballeur Diego Maradona à l'issue d'un match contre le Bayern de Munich le 28 septembre 1992 à Séville, Espagne © Getty / Daniel BELTRA/Gamma-Rapho

1992, à Séville

En compagnie de son épouse Claudia et de sa fille Dalma le footballeur Diego Maradona quitte le stade avec sa voiture après un entraînement, entouré d'admirateurs, le 25 septembre 1992 à Séville, Espagne © Getty / Daniel BELTRA/Gamma-Rapho

1993

Maradona parle à son entraîneur, en 1993 © Getty / teve Christo/Fairfax Media

1993

En octobre 1993, à l'entraînement © Getty / Steve Christo/Fairfax Media

1994, États-Unis

Le 3 juillet 1994, suspendu, Maradona assiste au match des tribunes du stades Pasadena, aux Etats-Unis © Getty / David Cannon / Contributeur

1994, à Cancun

Diego pose avec la coupe du monde, à Cancun, au Mexique © Getty / David Cannon/Allsport

1995, à Buenos Aires

15 mai 1995, Maradona félicite Carlos Menem pour sa victoire dans sa candidature pour un second mandat à la tête de l'Argentine © AFP / FOTO OFICIAL / TELAM

1995, à Paris

Maradona en famille à Paris le 03 janvier 1995 © Getty / Gamma Rapho / William STEVENS

1995, à Jérusalem

Diego Maradona glisse une prière entre les pierres du mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem; 30 mai 1995 © AFP / Menahem KAHANA

1996, à Cordoba

Que n'aura-t-il pas essayé ? Maradona monte sur le ring pour un match exhibition contre Santos Laciar, un ancien boxeur triple champion du monde © AFP / La Voz del Interior

1996, à Buenos Aires

Diego Maradona quitte le palais de justice, le 29 octobre 1996, après avoir témoigné devant un juge à Buenos Aires. Il est question de trafic de drogue et d'anomalies lors de contrôles antidopage © AFP / NA / Marcos ADANDIA

1997, à Buenos Aires

Après avoir été hospitalisé à Santiago début avril, Maradona subit à nouveau des tests dans une clinique de Buenos Aires après avoir souffert d'hypertension lors d'une émission de télévision au Chili. © AFP / Sergio Goya

2000 à la Havane

Diego Maradona avec ses filles et sa femme Claudia, le 22 janvier 2000, dans un hôtel de La Havane où il suit une thérapie de désintoxication. © AFP / Adalberto Roque

2001 à Buenos Aires

Maradona arbore une nouveau look lors d'une conférence de presse en novembre 2001 à Buenos Aires avant le match d'adieu du 10 novembre 2001 avec l'équipe nationale d'Argentine et une équipe internationale d'étoiles. © AFP / Daniel Garcia

Le gardien colombien René Higuita console l'ancienne star du football, submergé par l'émotion, lors d'un événement en son honneur à Buenos Aires. © AFP / Fabian Gredillas

2002, au Japon

Maradona arrive au Japon pour la finale de la Coupe du monde entre le Brésil et l'Allemagne. © AFP / Toru Yamanaka

2003, en Chine

En voyage d'affaire en Chine, Maradona est accueilli en star à l'aéroport de Pékin. © AFP / EyePress News

2004

Maradona, moins en forme que dans sa folle jeunesse, lance un ballon vers les supporters boliviens, venus inaugurer l'école de football du club Aurora © AFP / Aizar Raldes

2005, au Venezuela

Maradona accueilli par le président vénézuélien Hugo Chavez, venu pour lancer un championnat de jeunes footballeurs. © AFP

2005, en Italie

Maradona participe à la version italienne de Danse avec les stars. © AFP / Tiziana Fabi

2005, à Doha

Pele et Diego Maradona avec le président de l'Association de football du Qatar, Sheikh Hamad Al Than à leur arrivée à l'aéroport international de Doha, au Qatar, le 16 novembre © Maxppp / STR / EPA / Newscom

2006, en Allemagne

Coupe du monde 2006 en Allemagne : Maradona toujours derrière l'Argentine. © AFP

Maradona pose devant sa propre statue (plus de 2m et 300kg) au Musée de la Bombonera a Buenos Aires. © AFP

2007

La légende Maradona s'écrit aussi sur les plateaux TV. Maradona sort d'un nouveau combat contre l'alcool et la drogue. © AFP

Les cigares, un des faibles de Maradona, ici à la Havana, Cuba en mars 2007 © Getty / Gamma-Rapho / Jose GOITIA

2008, Buenos Aires

23 avril 2008, Diego Maradona entouré de gardes du corps, quitte un tribunal de Buenos Aires, où il a assisté à une audience de conciliation avec l'ancien manager Guillermo Coppola © Maxppp / Léo la Valle

2008, à Cannes

Maradona est au 61e festival de Cannes avec le réalisateur Emir Kusturica pour leur film "Maradona by Kusturica" © AFP / Valery Hache

Tout nouvel entraîneur de l'Argentine, Maradona en conference de presse. © AFP

2009, à Marseille

Février 2009 : l'Argentine joue à Marseille pour un match amical contre la France... et l'Argentine gagne. © AFP

Et une victoire pour les qualifications de la Coupe du monde ! © AFP

2010, en Afrique du Sud

Coupe du monde en Afrique du Sud : Maradona salue son public ! © AFP

2015, en Angleterre

Maradona est venu soutenir l'équipe d'Argentine à la coupe du monde de rugby, à Leicester, en Angleterre © Getty / Handout/Richard Heathcote

2017 en Inde

Diego participe à un match caritatif pour des enfants, en Inde © AFP / DEBAJYOTI CHAKRABORTY / NURPHOTO / NURPHOTO

2017, à Naples

Maradona est fait citoyen d'honneur de Naples, ville dont il est encore et toujours le héros, par le maire Luigi de Magistris © Getty / Marco Cantile

2018, à Moscou

Quel président ne serait pas heureux et flatté d'être photographié avec Maradona ? Certainement pas Vladimir Poutine © Getty / Alexei Nikolsky

2018, à Saint Petersbourg

Coupe du monde 2018, lors d'un premier match de football du groupe D entre le Nigéria et l'Argentine au stade de Saint-Pétersbourg, Maradona est plusieurs fois à deux doigts de sauter hors de la tribune © Getty / Peter Kovalev

2018, au Mexique

29 septembre 2018, a Culiacan au Mexique, Diego Maradona, devenu entraîneur du club Dorados de Sinaloa (D2 mexicaine), avec ses joueurs après la victoire 2-0 contre Leones Negros. © Getty / picture alliance

2019, à Buenos Aires