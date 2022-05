C’est une tragédie qui a marqué l’histoire du sport français : l’effondrement le 5 mai 1992 d’une tribune au stade Furiani de Bastia avant un match contre l’OM. 19 personnes sont décédées. Plus de 2 350 autres ont été blessées. Trente ans après, beaucoup de victimes peinent à s’en remettre.

Une stèle rend hommage aux 19 victimes de l'effondrement de la tribune devant le stade de Furiani © Radio France / Jérôme Val

Karine Grimaldi se souvient des moindres détails de cette soirée qui allait bouleverser sa vie : l’ambiance de fête avant le match, la foule pour cet événement de football sur l’île, l’impressionnante tribune Nord que des ouvriers étaient encore en train de monter l’après-midi du match. Et puis, il y a cette chute vertigineuse dans un fracas assourdissant. "Je me rappelle cette aspiration quand je suis tombée, le choc au sol, ce bruit, ce brouhaha et ce monde qui criait", détaille Karine. "Si je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je me sens tout de suite oppressée. Tout ce qui est tubulure, tout ce qui est fer me fait sursauter. C’est quelque chose que la tête met de côté au quotidien mais si on l’entend une fois, ça vous fait ranimer les mauvais moments."

"J'aurais préféré vivre une autre vie"

Ce 5 mai 1992, Karine, 18 ans à l’époque, a perdu sa sœur cadette, décédée dans la chute : "Les psychologues ne me l’ont annoncé que des semaines plus tard." Elle fera trois ans et demi de rééducation, sur le continent, loin de chez elle. Devenue tétraplégique après l’accident, cette habitante de Bravone, au sud de Bastia, est depuis clouée dans un fauteuil.

Tétraplégique depuis la catastrophe, Karine Grimaldi assure que sa souffrance reste la même, 30 ans après. © Radio France / Jérôme Val

"J’aurais pu connaître mieux, c’est certain, et j’aurais préféré vivre une autre vie", explique Karine Grimaldi qui aurait dû passer son examen pour devenir coiffeuse un mois après la catastrophe de Furiani. Mais impossible pour elle de travailler, même si elle s’autorise beaucoup d’activités sportives. "Je vis au jour le jour", développe-t-elle pour France Inter, "je vis une journée et on verra demain comment ça se passe. J’ai mes hauts et mes bas, comme tout le monde. Mais j’avais besoin de relever ce défi : il fallait que je m’en sorte pour mes parents, pour ma sœur qui n’était plus là. Il fallait que je me batte et que j’avance."

"De la colère et de la haine"

Cette date du 5 mai est également un cauchemar pour Paul Calassi. "Cette nuit (de mardi à mercredi), je n’ai pas dormi. Je n’ai pas réussi à trouver le sommeil. Il y a tout ce stress et cette angoisse." Lui-aussi se trouvait tout en haut de la tribune provisoire qui a cédé. Lui-aussi a enduré un long chemin entre les hôpitaux et les centres de rééducation. Il a dû arrêter son travail dans la restauration, son rêve de devenir propriétaire d’un restaurant à Nice s’est envolé. Amputé d’une jambe, il est à 73 ans prisonnier dans son lit dans sa vaste maison de Poggio d’Oletta, un discret village dans la montagne à l’Est de Bastia. "Je vais vous dire un truc," raconte-t-il entre deux bouffées de cigarette, "j’ai perdu trente kilos quand même !"

Je n’arrivais plus à m’alimenter, je n’avais plus d’appétit. Je ne peux pas m’assoir dans mon lit. Je n’ai pas assez de forces.

Malgré un procès qui a vu la condamnation à de la prison ferme d’un seul des 13 prévenus poursuivis, malgré la décision tardive prise à l’automne dernier de ne plus jouer un match de football français un 5 mai, Paul Calassi, qui a tenu à rester dirigeant de l’AS Nebbiu, le club local, est toujours en colère. "J’ai la colère et la haine et ça ne peut pas s’estomper. Il y a les morts et les blessés mais après, il y a toute la famille qui doit supporter les conséquences de cette catastrophe."

Karine Grimaldi assure aujourd’hui être un peu plus "apaisée" même si les premières années, "je l’ai vécu comme une injustice tellement ma famille et moi, on a eu des souffrances. J’aurais pu avoir un autre destin devant moi. Tout ça pour de l’argent !" Mais elle n’est jamais retournée au stade de Furiani depuis 30 ans. "C’est inconcevable pour moi de faire la fête dans un endroit où j’ai tout perdu."