Celle qui est désormais ministre des Sports dans le gouvernement Borne se confiait, à l'occasion de l'ouverture du tournoi de Roland-Garros, sur sa première vie, sur les courts de tennis.

Amélie Oudéa-Castéra a débuté le tennis dès l'âge de six ans. © Amélie Oudéa-Castéra

Elle fait partie de la "promo Macron" à l'ENA mais aussi de la "promo Mauresmo" en tennis. Amélie Oudéa-Castéra aurait pu consacrer sa carrière à être une joueuse professionnelle et une championne. Avant sa nomination au ministère des Sports dans le gouvernement Borne, celle qui était encore directrice générale de la Fédération française de tennis racontait sa carrière de sportive au micro de Fabrice Abgralll.

13 min "Le tennis m'a donné le goût de l'effort" : réécoutez l'interview intégrale d'Amélie Oudéa-Castera. Par Fabrice Abgrall

Dès l'âge de six ans, Amélie Oudéa-Castéra tient la raquette, avec ambition. "J'avais une motivation énorme qui était aussi de battre ma grande sœur, qui avait quatre années de plus que moi et qui a été un formidable moteur", raconte-t-elle. 'Le tennis, c'était le sport roi. Et puis quel sport incroyablement complet ! On bouge ses jambes, on fait marcher sa tête, ses bras. Il y a de la technique, de la tactique, du mental. C'est un sport qui est inépuisable."

Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis. / DR

Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle enchaîne les titres et les victoires. Championne de France minimes en 1992, cadette en 1994. Elle côtoie à l'époque Amélie Mauresmo, Emilie Loit, Nathalie Dechy, une génération dorée pour le tennis féminin français. Elle rêve de remporter Roland Garros : "Je m'étais fait un très beau poster juste au-dessus de mon lit, dans lequel je coupais des images de Tennis magazine et j'assemblais moi-même mes posters avec le visage de Gabriela Sabatini, Martina Navratilova, ou Chris Evert", se souvient-elle. "Chez les hommes, j'aimais le calme, la placidité de Wilander et évidemment la passion Yannick Noah. Je vivais aussi un peu dans le mythe de Borg que mes parents adoraient, le génie de McEnroe, c'étaient vraiment les grandes idoles avec lesquelles j'ai le sentiment d'avoir un peu grandi."

"J'ai eu la chance d'échanger des balles contre Martina Navratilova à Wimbledon"

Amélie Oudéa-Castéra gagne en 1992 le tournoi de l'Orange Bowl dans la catégorie des moins de quatorze ans. Elle détient également trois titres de championne de France dans les catégories jeunes. Chez les juniors, elle atteint la demi-finaliste en simple à l'US Open en 1993, puis à Roland-Garros et à Wimbledon en 1994.

Amélie Oudéa-Castéra avec Amélie Mauresmo, à l'issue de la finale du championnat de France cadettes. / DR

Son bac en poche avec un an d'avance, elle décide finalement de se consacrer à ses études. Science po, puis l'ENA, promo Senghor, la même que le président Emmanuel Macron. "Je me dis bon, finalement, j'ai été joué les plus grands tournois du monde, se félicite-t-elle. J'ai voyagé dans les pays qui me faisaient rêver. J'ai eu la chance d'échanger des balles contre Martina Navratilova sur le gazon de Wimbledon. J'ai eu la chance de jouer Roland-Garros aussi, y compris dans le tableau final. J'ai eu la chance d'aller en demi-finale de trois des quatre tournois du Grand Chelem. C'est fantastique et je peux presque clore mon chapitre sportif maintenant pour ne rien sacrifier de mon chapitre études et qui me préparera une autre vie professionnelle."

"Cette carrière que j'ai connue dans le tennis, m'a donné le goût de l'effort, le sens de la discipline, l'envie d'aller au bout"

La haute fonctionnaire entre ensuite à la Cour des comptes où elle est magistrate. Puis elle passe par la direction marketing d'un grand groupe d'assurances (AXA) avant de devenir administratrice du groupe Carrefour. "Cette carrière que j'ai connue dans le tennis, m'a donné le goût de l'effort, le sens de la discipline, l'envie d'aller au bout, me fixer des objectifs, me donner les moyens de les atteindre", raconte celle qui est désormais ministre des Sports.

Amélie Oudéa-Castéra a démarré sa carrière dans le tennis en remportant en 1992 le tournoi de l'Orange Bowl dans la catégorie des moins de 14 ans. / DR

Mais la joueuse de haut niveau a aussi dû s'adapter à la vie en entreprise, en collectivité, et au travail d'équipe, elle qui avait été formée dans le culte de la réussite personnelle et de la performance sportive : "Je pense que j'ai dû aussi, dans l'entreprise, apprendre des réflexes, celui du collectif, le fait d'intégrer que dans une entreprise où la vie collective, la vie en société, ce n'est pas la même chose que le sport de haut niveau ou de haute performance, avec des champions comme une élite, complètement rivés sur des objectifs de dépassement de soi, etc." confie l'ancienne sportive. "C'est un collectif, une entreprise, où la société de gens a des projections très hétérogènes, des niveaux de motivation différents, des projections, des envies différentes. Et il a vraiment fallu que j'apprenne ça", reconnaît-elle.

Finaliste de l'US Open en 1993, Amélie Oudéa-Castéra joue également à Roland Garros et à Wimbledon en 1994. / DR

Mais pas question pour autant de reprendre la compétition et le tennis à haute dose. Aujourd'hui, Amélie Oudéa-Castéra joue encore de temps en temps, mais elle avoue avoir toujours des ampoules au début. "J'ai gardé ma façon de tenir ma raquette, mais les mains me montrent qu'il y a ce réapprentissage à faire à chaque fois".