Deux semaines après la fin des Jeux olympiques d'hiver, les Jeux paralympiques prennent le relai à partir de ce vendredi à Pékin, en Chine. Entre les conséquences de la guerre en Ukraine, la bulle sanitaire liée au Covid ou encore les chance de médailles françaises, voici ce qu'il faut savoir avant leur ouverture.

L'allemande Anna-Lena Forster, lors d'une séance d'entraînement de descente en para ski, le 3 mars, au Centre national de ski alpin de Pékin. © AFP / Christoph Soeder / DPA

C'est l'événement d'une vie pour de nombreux sportifs. Après les JO, les Jeux paralympiques d'hiver débutent ce vendredi à Pékin, en Chine. La cérémonie d'ouverture est prévue à 13h, heure française, au stade national de Pékin, appelé également "Nid d'oiseau". Une compétition touchée indirectement par la guerre en Ukraine mais aussi par la crise sanitaire. Voici un résumé de ce qu'il savoir sur ces 13ème Jeux paralympiques.

78 épreuves, 6 sports, 3 sites

Ces Jeux paralympiques de Pékin vont durer une dizaine de jours, jusqu'au dimanche 13 mars. Environ 570 athlètes vont participer à la compétition. Au programme : 78 épreuves différentes réparties sur six sports, regroupés en deux catégories : les sports de neige (ski alpin, ski de fond, biathlon et snowboard) et les sports de glace (hockey sur glace adapté et curling en fauteuil roulant). Les sites des Jeux d’hiver 2022 ont été répartis sur trois zones : Pékin, Yanqing et Zhangjiakou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous la verrez probablement régulièrement à la télévision ou sur les photos : la mascotte de ces Jeux ! Elle s'appelle "Shuey Rhon Rhon". Comme l'explique le site officiel des Jeux, il s'agit d'un "garçon-lanterne chinois dont le design reprend des éléments de la découpe traditionnelle du papier chinois et des ornements Ruyi. La lanterne chinoise est un ancien symbole culturel de ce pays, associée à la récolte, la célébration, la prospérité et la luminosité." Il est également précisé que "la lueur émanant du cœur de Shuey Rhon Rhon - qui entoure le logo - symbolise l’amitié, la convivialité, le courage et la persévérance qui caractérisent les athlètes paralympiques."

Shuey Rhon Rhon, la mascotte de ces Jeux Paralympiques de Pékin. © AFP

Enfin, l'emblème de la compétition est baptisé "Sauts". Conçu par l’artiste Lin Cunzhen, il a "pour objectif d’évoquer l’image d’un athlète en fauteuil roulant se ruant vers la ligne d’arrivée et la victoire. L’emblème incarne également la vision des Jeux paralympiques, qui consiste à permettre aux athlètes paralympiques 'd'atteindre l'excellence sportive, d’inspirer et d'enthousiasmer le monde'."

A gauche, le logo des JO d'hiver de Pékin et à droite, le logo des Jeux Paralympiques de Pékin. © AFP / Beijing 2022 organizing committe / XINHUA

Des Jeux finalement sans athlètes russes ni biélorusses

Ces Jeux paralympiques se tiennent dans un contexte géopolitique extrêmement particulier, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avant même l'ouverture de la compétition, les conséquences se sont fait ressentir. Moins de 24 heures après avoir dit oui, sous la pression le Comité international paralympique (CIP) a changé d'avis et finalement décidé jeudi d'exclure les sportifs russes et biélorusses de ces Jeux d'hiver. Saisi à la suite de l'invasion russe en Ukraine à laquelle collabore la Biélorussie, le CIP avait annoncé mercredi que ces sportifs pourraient participer à la compétition sous bannière neutre, une décision contestée dans plusieurs pays.

Dans un communiqué, le Comité a justifié son revirement par le fait que "des équipes et des athlètes menacent à présent de ne pas participer, compromettant les chances de réussite des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022". "La situation dans le village des athlètes se détériore et garantir leur sécurité est devenu impossible", a ajouté le CIP, à la veille de la cérémonie d'ouverture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors d'une conférence de presse, le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a tenu à s'adresser aux 83 athlètes des deux pays concernés. "Nous sommes désolés que vous soyez concernés par les décisions que vos gouvernements ont pris la semaine dernière", a-t-il déclaré. "Vous êtes les victimes des actes de vos gouvernements."

De son côté, l'équipe d'Ukraine est arrivée à Pékin mercredi. Lors de l'édition 2018 à Pyeongchang, les Ukrainiens s'étaient illustrés avec plusieurs podiums en ski et en biathlon. La délégation avait décroché 22 médailles et terminé sixième au classement des nations.

19 Français en lice dans ces Jeux

La délégation française est constituée de 19 sportifs pour ces Jeux paralympiques de Pékin, dont quatre guides. Ils seront onze en para ski alpin, quatre tricolores en para ski nordique et quatre également en para snowboard. Parmi les nombreuses grandes chances de médailles : Hyacinthe Deleplace en para ski alpin - et ses guides Valentin Giraud-Moine et Maxime Jourdan - quadruple médaillé lors des derniers Mondiaux ; Marie Bochet, toujours en ski alpin ou encore Cécile Hernandez en para snowboard, médaillé d'argent en 2018. Le porte-drapeau, Benjamin Daviet est lui aussi l'un des favoris en para ski nordique.

Les Jeux de 2018, à Pyeongchang, avaient été particulièrement réussis puisqu'avec 20 médailles, donc 7 en or, les bleus avaient terminés quatrième au classement des médailles. Interrogée par France Info, la présidente du Comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur, a dévoilé l'ambition des tricolores pour ces Jeux. "En se basant sur les résultats des derniers championnats du monde à Lillehammer - en janvier - nous visons un bilan similaire, soit autour de vingt médailles. C'est une délégation ambitieuse (...) avec certains qui ont déjà fait les Jeux, et d'autres pour qui il s'agit d'une première et qui ont montré qu'ils avaient parfaitement leur place à Pékin."

Des Jeux encore impactés par le Covid

Comme pour les Jeux Olympiques, qui se sont déroulés deux semaines plus tôt, les athlètes vont devoir vivre avec une bulle sanitaire et des règles strictes pour éviter la propagation du Covid. La présidente du Comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur, affirme qu'il "n'y a pas forcément de complexité par rapport à ça."

Selon elle, les sportifs "s'étaient préparés à vivre ces choses et cela fait deux ans que le format bulle sanitaire s'applique. Ils sont donc en quelque sorte habitués, même si on ne sait jamais forcément à quoi s'attendre." L'ancienne championne paralympique en athlétisme ajoute qu'il "y a quand même eu un petit stress avec les deux tests PCR avant de partir, mais tout s'est bien passé du départ à l'arrivée, et ils sont aujourd'hui bien installés. Le plus dur pour eux est d'être loin de leurs familles. Il y a cette tristesse de ne pas pouvoir partager ces Jeux avec eux." Une fois encore, le nombre de spectateur est très limité.