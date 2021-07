Les Anglais pensent déjà à l’après-victoire à l’Euro. Ils jouent dimanche la finale contre l’Italie dans leur stade de Wembley. Et la grande question Outre-Manche est simple : aura-t-on un jour férié lundi pour célébrer le titre de champion ?

Les Anglais se voient déjà vainqueurs de l'Euro de football et espèrent un jour férié pour fêter ça. © AFP / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

"Stay home if football’s coming home", restez à la maison si le football revient à la maison. C’est sous cet intitulé que Lee Jones, un citoyen anglais, a lancé une pétition, comme il est possible de le faire sur le site du Parlement, pour réclamer que le lundi 12 juillet 2021 soit fait jour férié en cas de victoire face à l'Italie en finale de l'Euro de football. Vendredi midi, on dépassait les 330 000 signatures.

Une question qui a poussé la classe politique à réagir. Sur la radio Londonienne LBC, le ministre de l’Économie s’est retrouvé face à un journaliste qui l'a supplié d’accorder ce jour férié. Rishi Sunak a éclaté de rire puis a éludé la question. "J’espère que vous profiterez des 45 minutes de plus au pub." Parce que le gouvernement a déjà décalé l’heure légale de fermeture pour dimanche soir, afin que les supporters ne soient pas mis dehors avant la fin du match en cas de prolongations, voire de tirs aux buts.

Boris Johnson ne dit pas non

Trois quarts d’heure de plus au pub, une raison supplémentaire de ne pas travailler le lendemain, selon un chroniqueur de la chaîne ITV vendredi matin : "Allez, donnez-nous un jour férié ! Pourquoi ne pas nous le donner ? C’est un moment merveilleux dans l’histoire de notre pays. On a beaucoup parlé de la fierté nationale retrouvée grâce à Gareth Southgate et l’équipe nationale. Fierté anglaise avec tolérance, compassion, décence, travail d’équipe, communauté, tout ça ! C’est ce que l’on devrait célébrer avec un bon vieux jour de congé à la britannique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Questionné lui aussi sur ce débat brûlant vendredi, Boris Johnson a pris la tangente :

"C’est tentant. Voyons ce qui se passe."

Le Premier ministre n’en a pas dit plus. L’association britannique des pubs et de la bière estime que plus de 7 millions de pintes seront bues dimanche pendant la finale. Les Anglais, très préoccupés par la fête et la "gueule de bois" du lendemain, en oublieraient presque un détail : pour gagner l’Euro et donc célébrer la victoire, il faut d’abord... battre l’Italie.