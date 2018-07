Rendez-vous dimanche à Moscou pour décrocher la "deuxième étoile". Vingt ans après : l'équipe de France de football s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en dominant la Belgique 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti.

Les Bleus connaîtront mercredi soir leur adversaire, Croatie ou Angleterre, pour cette troisième finale de Mondial de leur histoire, après le sacre de 1998 et la désillusion de 2006.

Réactions après le match contre la Belgique.

Samuel Umtiti a marqué le but de la victoire.

Hugo Lloris

On ne compte pas s'arrêter là, c'est pour entrer dans l'Histoire

Antoine Griezmann

Paul Pogba

Je veux dire à la France et à tout le monde que ce n'est pas fini. Il faut rester concentré et prendre du plaisir. On ne réalise pas encore, mais tant mieux.