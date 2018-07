Les rues de Paris se remplissent depuis ce dimanche matin, à quelques heures du coup d'envoi de la finale contre la Croatie. A Moscou, les supporters de l'équipe de France sont aussi très présents, plusieurs avions affrétés spécialement pour la finale, sont arrivés hier.

À Paris, la fanzone du Champ de Mars, d'une capacité de 90 000 personnes, affichait "complet" trois heures avant le coup d'envoi de la finale entre la France et la Croatie © Radio France / Thibault Lefèvre

Des "Marseillaise" résonnent dans les transports et dans les rues. Partout, des drapeaux Bleu Blanc Rouge. Les Français se sont levés tôt, ce dimanche, pour supporter les Bleus. Le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde de football est donné à 17h, heure de Paris, mais dès la fin de matinée, nombreux arborent déjà les couleurs de la France et se dirigent vers les bars et les écrans géants des "fanzones".

À Paris, notamment, la fanzone du Champ de Mars, ouverte en début d'après-midi, affichait déjà complet peu après 14h, d'après la préfecture de police. Elle affiche pourtant une capacité de 90 000 personnes.

L'afflux est tel qu'il a provoqué un mouvement de foule à l'intérieur de la zone, avec une dizaine de blessés légers, dont deux policiers et un gendarme, selon Thibault Lefèvre, présent sur place.

Drapeaux tricolores sur la place Rouge

Mais du bleu, il y en avait aussi sur la Place rouge samedi à Moscou. Quelques centaines de supporters de l’Equipe de France ont déployé leurs drapeaux sur la plus fameuse place de la capitale russe, à la veille de la finale entre la France et la Croatie. Image symbolique, joyeuse accompagnée des désormais classiques chants d’encouragement. Le contingent de supporters français devrait largement dépasser celui enregistré jusqu’ici. Plusieurs avions affrétés spécialement pour la finale, sont arrivés vendredi. En ce week-end du 14 juillet, les supporters français déjà sur place savent se montrer.

Le jour de la Fête nationale est aussi le jour de la pétanque à Moscou, où les supporters français sont arrivés, nombreux, pour encourager les Bleus. © Radio France / Béatrice Dugué

