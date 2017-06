Cleveland, le champion en titre, va disputer sa troisième finale NBA consécutive contre Golden State grâce à sa superstar LeBron James qui a écrit une nouvelle page de sa légende.

LeBron James des Cleveland Cavaliers et Stephen Curry des Golden State Warriors vont s'affronter en finales NBA © AFP / EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cleveland (Ohio) et Golden State (Californie), qui se sont déjà rencontrés lors des Finales 2015 et 2016, se retrouvent à nouveau cette année pour les finales NBA. Le choc tant attendu entre les deux meilleures équipes , Cleveland, champion 2016, et Golden State, sacré en 2015, aura donc bien lieu à partir de ce jeudi 1er juin.

Les Warriors de Golden State attendent ces retrouvailles au sommet depuis quasiment un an et espèrent prendre leur revanche. Dans les finales 2016, ils menaient trois victoires à une avant d'être renversés par les Cavaliers qui avaient réussi le retournement de situation le plus retentissant de l'histoire.

Draymond Green , l'ailier fort de Golden State, a prévenu :

On veut les détruire, les annihiler

LeBron James, le "King" de la NBA, disputera sa septième finale de suite, devenant ainsi le septième joueur de l'histoire à réussir une telle série.

Le meneur de Golden State Stephen Curry attend donc le "King" de Cleveland, qui vient de devenir le meilleur marqueur de l'histoire des play-offs de la NBA après avoir dépassé un certain Michael Jordan.

Michael Jordan en 1995 © Reuters / John Kuntz

LeBron James fait mieux que Michael Jordan

LeBron James, triple champion NBA et quadruple meilleur joueur de NBA (MVP) est en effet devenu à un peu moins de trois minutes de la fin de la troisième période jeudi dernier, le meilleur marqueur de l'histoire des play-offs NBA, avec un panier à trois points. Avec 5 995 points, il bat le légendaire Michael Jordan qui avait conclu sa carrière en 2003avec 5987 points :

Je ne serais pas là sans Michael, je suis tombé amoureux du basket grâce de lui. Mais gamin, je n'aurais jamais pensé pouvoir le battre (...) J'ai battu ce record en étant moi, marquer n'est pas la priorité dans mon jeu

Demandez le programme

Programme de la finale 2017 entre Golden State et Cleveland qui débute ce jeudi à Oakland (Californie) :

La première équipe qui remporte quatre victoires remporte le titre.