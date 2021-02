Ce mardi soir, l'attaquant parisien Kylian Mbappé s'est inscrit dans l'histoire du PSG en marquant un triplé face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Retour sur le parcours du jeune prodige du football français en trois dates marquantes.

Kylian Mbappé le 16 février 2021, après avoir marqué contre le FC Barcelone en Ligue des Champions © AFP / LLUIS GENE / AFP

21 février 2017, premier but en Ligue des Champions

La Ligue des Champions, c'est la compétition qui a révélé Kylian Mbappé au grand public. C'était il y a quatre ans déjà, en 2017. Le gamin de Bondy est alors âgé d'à peine 17 ans et il est déjà titulaire à l'AS Monaco. Il est le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de Monaco en Ligue 1. Ce 21 février, en huitième de finale contre Manchester City, il inscrit son premier but en Ligue Champion, devenant le deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition. Un "missile" dont l'AS Monaco partagera même la vidéo sur son compte Twitter.

12 avril 2017, premier doublé

Quelques mois plus tard, Monaco est toujours en compétition en Ligue des Champions. Kylian Mbappé a 18 ans et il joue le quart de finale, à l'extérieur, contre le Borussia Dortmund. Le contexte est tendu puisque, la veille, le bus allemand a été visé par un attentat. Le match a donc été reprogrammé au lendemain, mais ça ne prive pas Kylian Mbappé de sa concentration. Il plante le ballon dans les filets allemands à la 19e puis à la 80e minute. C'est son premier doublé en Ligue des Champions.

30 juin 2018, l'entrée dans la légende des Bleus

20 ans après avoir remporté la Coupe du monde de football, la France décroche à nouveau le titre ultime. Parmi les 23 joueurs sélectionnés, on trouve Kylian Mbappé, 19 ans. C'est le plus jeune joueur à avoir jamais pris part à une rencontre d'un grand tournoi majeur en équipe de France. C'est en huitième de finale contre l'Argentine que le jeune Bondynois entre définitivement dans la légende des Bleus. En deuxième mi-temps, il inscrit un doublé et permet la victoire de la France par quatre buts à trois. Mais l'action que le monde entier retient, c'est ce sprint, avec une pointe de vitesse à 37 km/h, que pique Kylian Mbappé pour aller provoquer un pénalty.

16 février 2021, la consécration

Pour Kylian Mbappé, c'est la consécration ce mardi 16 février au soir. En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le jeune attaquant parisien inscrit un triplé face au FC Barcelone. Deux buts du pied gauche, un du pied droit, le dernier à la conclusion d'un contre à la 85e minute. Le tout sous les yeux du meilleur joueur du monde, Lionel Messi, et sans oublier de distiller des passes qui auraient pu être décisives.