Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France, revient sur la brillante carrière de Raymond Kopa, mort ce vendredi à l'âge de 85 ans.

raymond Kopa en 2013 © Maxppp / Josselin CLAIR

Premier Français Ballon d'or, premier Français parti à l'étranger, trois fois vainqueur de la Coupe d'Europe, Raymond Kopa était une légende du foot français.

Raymond Kopa a été le premier consultant football de France Inter, en 1982 en Espagne.

Le directeur des sports de Radio France Jacques Vendroux revient sur la légende Kopa, dans le journal de 13 heures de Bruno Duvic :

Bruno Duvic : Il aurait dû être mineur, il sera footballeur

Jacques Vendroux : C'est un personnage hors normes, son destin était d'être mineur, mais il ne peut pas à cause d'une blessure à la main, c'est une immense déception pour la famille. Et pour lui qui voulait faire comme son père. Sauf qu'il jouait bien au foot, à Noeux-les-Mines. Puis les dirifgeants du SCO d'Angers sont venus le recruter. Sa carrière débutait.

Bruno Duvic : Kopa, c'est le grand stade de Reims

Jacques Vendroux : Le Stade de Reims des années 50, c'est le Marseille de maintenant, le PSG de maintenant, le Bordeaux des années 80. C'est une équipe mythique, légendaire où il y avait Raymond Kopa, mais aussi Just Fontaine, Roger Piantoni, le gardien corse Dominique Colonna : l'une des meilleures équipes de club du monde, avec le Real Madrid.

Michel Platini et Raymond Kopa © AFP / AFP

Bruno Duvic : il a été le premier footballeur moderne selon François Hollande

Quand le président du Real Madrid le fait appeler, Kopa lui dit "c'est pas possible! Y'a déjà Di Stefano, le Hongrois Ferenc Puskas etc." Puis il joue à Madrid et devient le meilleur ailier droit.

Il a été le détonateur de tout : le coté star, les relations avec la presse, mais aussi le premier à commercialiser son nom : la ligne vestimentaire Raymond Kopa, avec maillot, shorts etc.

Bruno Duvic : il brille aussi en équipe de France

Kopa, une fois de plus, a été un détonateur : l'équipe de France en Suède en 1958 fait partie des plus belles équipes de France qu'on a connues avec les Champions d'Europe de Platini en 1984, les Champions du Monde de Zidane en 1998, et l'équipe de la finale de l'Euro 2016 de Didier Deschamps.

►►► ECOUTER | Jacques Vendroux dans le journal de 13 heures de France Inter le vendredi 3 mars 2017

Écouter

►►► LIRE | La carrière de Raymond Kopa

►►► LIRE | Les réactions au décés de Raymond Kopa se multiplient