A travail égal, salaire égal. C'est ce que viennent d'obtenir les joueuses de l'équipe nationale américaine suite à la signature d'un accord avec la Fédération américaine. Un mécanisme inédit voit notamment le jour pour compenser l'inégalité des primes accordées par la Fifa lors des Mondiaux.

La sélection américaine lors d'un match en 2021, avec la star Megan Rapinoe (à droite) © AFP / David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est l'aboutissement d'un combat de plusieurs années contre une grande injustice. Ce mercredi, la Fédération américaine de football vient d'annoncer qu'un accord salarial a enfin été conclu avec les associations de joueurs et joueuses des sélections, mettant fin à l'inégalité salariale entre les équipes féminines et masculines. Un accord historique et inédit aux Etats-Unis et dans le football mondial, avec notamment les salaires et les primes au même niveau pour les hommes et les femmes, mais surtout un système inédit de partage des primes des Coupes du monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Salaires et revenus commerciaux égaux

Les deux conventions collectives négociées par l'Association de joueuses de l'équipe nationale (USWNTPA) et l'Association des joueurs de l'équipe nationale (USNSTPA) permettent un rééquilibrage de plusieurs situations jusqu'en 2028. Les salaires, pour la première fois, seront identiques qu'il s'agisse de matchs amicaux ou de compétitions.

Idem pour les primes, et cela comprend les primes reçues pour les participations aux Coupes du monde. Enfin les revenus dits "commerciaux", qui comprennent ceux liés la diffusion des matchs, aux partenariats et sponsoring, seront également partagés par la Fédération américaine de football à égalité avec les deux sélections.

Enfin les revenus dits "commerciaux", qui comprennent ceux liés la diffusion des matchs, aux partenariats et sponsoring, seront également partagés par la Fédération américaine de football à égalité avec les deux sélections.

Ces avancées ont été saluées dès l'annonce. Des anciennes joueuses stars de l'équipe nationale américaine, comme Alex Morgan, ont fait part de leur satisfaction sur les réseaux sociaux : "C'est un moment historique pour cette équipe, je suis tellement fière de tout le travail qui a été accompli pour y arriver."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Compenser le système injuste des primes des Mondiaux

L'avancée présentée comme la plus importante par la Fédération est appelée "Equalization of World Cup Prize Money" : il s'agit d'une sorte de mécanisme de mise en commun d'une partie des primes que reçoit la Fédération par la Fifa pour la participation des équipes nationales à la compétition ainsi que leur bonne performance. Selon l'accord, cet argent sera partagé de façon égale entre les deux équipes.

La répartition des primes du mondial est l'un des sujet de colère des joueuses depuis des années, et l'élément le plus criant des inégalités hommes-femmes dans le sport : malgré de piètres performances en compétition, l'équipe masculine a toujours perçu des sommes en millions bien plus grandes que l'équipe féminine, qui a elle remporté quatre titres de championnes du monde et permis au pays de briller dans cette discipline dominée par l'Amérique latine et l'Europe.

Cette dernière équipe, comme récompense pour leur troisième sacre en 2015, avait reçu près d'1,5 million d'euros de primes de la part de la Fifa, alors que l'équipe masculine, pour avoir été jusqu'en huitième de finale du mondial de 2014, avait touché 4,5 millions.

Certes, le mécanisme de compensation n'est finalement qu'un pansement puisque le problème vient de la Fifa qui fait le choix de mieux rémunérer les hommes, mais la concession faite par l'Association des joueurs de l'équipe nationale en acceptant la mise en commun des primes, est un grand geste en faveur de la justice salariale et de l'égalité. De là à servir d'électrochoc pour que la Fifa fasse évoluer ses règles ? Et en ce sens, la présidente de la Fédération américaine, Cindy Parlow Cone, semble vouloir y croire en affirmant ces "accords changent ce sport pour toujours ici aux Etats-Unis, et ils ont le potentiel de changer ce sport à travers le monde".

Un combat de longue date

Un même sport et des droits identiques : tout cela ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Il y a eu des années de dénonciations des inégalités salariales par des membres de l'équipe féminine, puis des années de litiges après le procès intenté à la fédération par la sélection féminine américaine en 2019, porté notamment par la star de la discipline Megan Rapinoe ainsi que par quatre autres membres de l'équipe championne du monde la même année.

En février 2022, les athlètes avaient réussi à conclure un accord avec la fédération américaine, permettant à plusieurs dizaines de joueuses, actuelles et anciennes sélectionnées, de se partager 24 millions de dollars en compensation des années d'inégalité de traitements entre les équipes masculines et féminines.