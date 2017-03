La légende du football est décédée ce vendredi à 85 ans. Premier joueur français à remporter le Ballon d'Or, l'ancien attaquant du Real Madrid était un modèle pour beaucoup.

Raymond Kopa décédé ce vendredi 3 mars 2017 à l'âge de 85 ans © AFP / GEORGES BENDRIHEM

Joueur de légende et figure des années 1950, Raymond Kopa, vainqueur de trois Coupes d'Europe avec le Real Madrid et ballon d'or en 1958, est décédé vendredi à l'âge de 85 ans, des suites d'un cancer.

De son vrai nom Raymond Kopaszewski, l'attaquant originaire du Nord de la France a d'abord joué à Noeux-les-Mines (1944-49), puis Angers (1949-51), Reims (1951-56), Real Madrid (Espagne/1956-59) et de nouveau à Reims (1959-67)

Raymond Kopa a fait partie de cette génération qui a fait rêver la France avant la nôtre, a déclaré Michel Platini, son successeur français au palmarès du Ballon d'Or.

Michel Platini aux cotés de Raymond Kopa en 1978 avant la Coupe du Monde en Argentine © AFP / AFP

Just Fontaine, coéquipier et ami de Raymond Kopa :

C'était comme un frère aîné. En 58 en Suède on partageait la même chambre, on a parlé football, on a mis en place la passe décisive (...) Raymond était un homme de caractère, comme moi.

MICHEL HIDALGO (coéquipier de Kopa à Reims et sélectionneur de l'équipe de France de 1976 à 1984) : "Je suis très triste, c'est très dur, j'ai vu Raymond et son épouse il n'y a pas si longtemps et il semblait en forme, rien ne laissait présager une aussi terrible nouvelle. C'est un des plus grands noms du football français, avec Michel Platini, mais c'était surtout un homme d'une qualité extraordinaire. La vie était facile avec lui. Mon souvenir ? La finale de la première Coupe des champions, avec Reims (perdue 4-3 contre le Real Madrid en 1956).

Le président de la Fifa, Gianni Infantino :

C'est une journée très triste pour le football. Raymond Kopa a été un joueur exceptionnel, une inspiration pour de nombreuses générations et un homme dont l'engagement au service du football a été sans faille tout au long de sa vie. Aujourd'hui, nos pensées émues vont à sa famille et à ses proches.

La Ligue de football annonce une minute de silence sur tous les stades ce week-end avant les matches de ligue 1 et ligue 2.

Le Real Madrid est en deuil

Le Real Madrid, son ancien club avec qui il a remporté trois Coupes d'Europe (1957, 1958, 1959), a vite réagi dans un communiqué: "Le Français reste une des grandes étoiles de son époque. Au Real Madrid, il formait une attaque mythique aux côtés d'autres légendes comme Rial, Puskas, Gento et Di Stéfano. Le Français était un joueur à la technique exquise, avec une grande capacité à dribbler et à déséquilibrer l'adversaire en attaque".

Nombreuses réactions du monde politique

FRANCOIS HOLLANDE : "Raymond Kopa était une légende du football français. Il alliait l'intelligence du jeu à une technique remarquable. Il a été l'un des sportifs les plus admirés de France. Raymond Kopa fut le premier footballeur moderne, une forte personnalité, dont le talent a inspiré bien des jeunes de son époque et qui suscite toujours la curiosité émerveillée des générations suivantes".

Le Premier ministre BERNARD CAZENEUVE :

Reims en deuil

Une statue monumentale pour rendre hommage à Raymond Kopa, légende du football des années 1950 et 1960 décédé vendredi à l'âge de 85 ans, pourrait être installée à Reims, a annoncé la municipalité rémoise.

"La municipalité se rapprochera très prochainement de la famille de Raymond Kopa à qui elle proposera, pour un hommage à la mesure de son talent, de réaliser une statue monumentale à son effigie qui pourrait être installée face au stade Auguste-Delaune", a annoncé la Ville de Reims dans un communiqué.

